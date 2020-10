Durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, el senador Américo Villarreal Anaya, del grupo parlamentario de Morena, desde la tribuna expresó que la trasformación histórica que hace dos años iniciamos más de 30 millones de mexicanas y mexicanos, fue contundente, decisiva y definitiva, para tener un Estado más justo, más humanitario, más igualitario, en búsqueda de un sentido pleno de bienestar social. En su intervención, el legislador tamaulipeco integrante de la comisión de salud, dijo que la salud columna vertebral del estado mexicano se plasmó en esta legislatura con una política pública transformadora, inclusiva e incluyente, a través de las reformas al artículo cuarto Constitucional y a la Ley General de Salud, eliminando las barreras de acceso para millones de mexicanas y mexicanos.

“Antes de estas reformas, se priorizó el uso de los recursos financieros en la curación, a través de la subrogación y el copago, que no siempre se dirigían a instituciones públicas”, agregó. “Heredamos un sistema de Salud desatendido con las siguientes cifras: Con datos de la SHCP, el presupuesto en salud como porcentaje del PIB cayó del 2.8% en el 2010 al 2.5% en el año 2018. La OCDE publicó en el año 2019, que México tenía un déficit en gasto en salud, déficit en infraestructura, déficit en camas hospitalarias, déficit en médicos y enfermeras, afectando la salud de la población y acentuándose aún más en las zonas más pobres. La información estadística de la Secretaría de Salud, muestra que desde el año 2000 y hasta el 2018 las 10 principales Causas de Defunción son las mismas relacionadas con obesidad, diabetes, neumonía, influenza, enfermedades cardiovasculares y cáncer, estando también entre ellas los homicidios como la séptima causa, sin que les importara hacer algo al respecto”. Destacó que de acuerdo con las Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición, entre 1980 y 2018 se incrementaron la presencia de sobrepeso, obesidad, hipertensión y diabetes.

Señaló también que la UNICEF en 2019 menciona que México lideró el primer puesto como el país con mayor obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos, del mundo. “Esta es la herencia que las anteriores administraciones nos dejaron y de la que buscan deslindarse”, recalcó. “Hoy en la coyuntura de la pandemia del Covid-19 y ante el lamentable fallecimiento de más de 78 mil personas que a todos nos duelen, incluso de manera personal, pretenden sacar de contexto la información a fin de presentar datos que alarmen y cuestionen el actuar del Sistema de Salud, sin detenerse a analizar que el 70% de esos fallecimientos tuvieron como antecedente una enfermedad crónica que no fue prevenida oportunamente, su respuesta se encuentra en el olvido que les mereció la salud de los mexicanos durante los sexenios anteriores”, indicó. Mencionó que los errores de más de 30 años y la búsqueda de intereses propios a costa de la salud del pueblo mexicano no se pueden corregir en solo dos años. “Esta es la inercia, que la cuarta transformación está enfrentando y lucha por corregir”, afirmó.

AVA resaltó que a pesar de las deficiencias de infraestructura, equipamiento, formación de recursos humanos, déficit de abastecimiento de insumos y medicamentos, el Gobierno Federal respondió a las mexicanas y mexicanos garantizándoles el derecho y acceso a la atención en salud: Con capacidad hospitalaria en camas y ventiladores que nunca fue rebasada y Contratación y capacitación de personal de Salud. Reflejando que las medidas de salud pública dirigidas hacia la población fueron las adecuadas, teniendo desde hace más de ocho semanas una disminución de la ocupación hospitalaria por Covid-19, al día de hoy inferior al 30% a nivel nacional. Celebró que ahora se sigue impulsando en la ONU el acceso a medicamentos, equipo médico y la postura para buscar una vacuna que beneficie a todos los países del mundo por igual. “Estamos trabajando con entusiasmo por la salud de las generaciones futuras, teniendo por primera vez en la historia del país el modelo de atención primaria a la salud enfocado en la promoción y prevención” afirmó mediante comunicado reciente..

EL SENADOR DE la República, en su visita por Reynosa, sostuvo encuentros y reuniones con grupos de la sociedad civil y de productores agrícolas de la región donde en un dialogo abierto se expusieron temas como el de acceso a los programas federales, las prestaciones laborales, la pavimentación de avenidas entre otros. El legislador federal destacó la labor que viene realizando el Gobierno de México en la atención a las instituciones del sector salud, así como los programas de apoyo a la juventud, créditos a pequeños empresarios, becas para estudiantes, pensiones para adultos mayores, y de mejoramiento urbano en colonias populares. “Esta administración federal trabaja incansablemente en el respeto a los derechos humanos, en el fortalecimiento de la gobernabilidad, la democracia y el combate a la corrupción y la impunidad”, señaló.

Villarreal Anaya instó a la población a no relajar el comportamiento social, a mantener las medidas preventivas de higiene y sana distancia para reducir el riesgo de contagios y combatir la pandemia provocada por coronavirus, protegiendo a los grupos más vulnerables. “Seguimos trabajando desde el Senado y aquí en territorio con ustedes, escuchando a todas las voces de todas las regiones de nuestra entidad para conocer las necesidades de los tamaulipecos”, acotó. Durante la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, el senador Américo Villarreal, destacó la importancia de la relación entre México y Canadá en donde se tiene una agenda de interés para ambas naciones, lo que ayudará a fortalecer el desarrollo del T-MEC.

El legislador tamaulipeco explicó que ante la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, ambas naciones pueden trabajar juntas para superar este fenómeno además de lograr una mayor integración en estos momentos difíciles de salud y economía mundial. AVA señaló que independientemente de que las empresas canadienses cumplan con el pago de impuestos y las leyes mexicanas, también se requiere del cuidado del medio ambiente y que brinden mejores salarios y prestaciones a los mineros mexicanos. “Hay retos regionales que demandan de la colaboración conjunta como por ejemplo la problemática de la pandemia, el turismo, el fenómeno migratorio y el deterioro ambiental así como el garantizar la salud de los trabajadores agrícolas migrantes además de los acuerdos en materia de economía, educación, recursos mineros, entre otros”, resaltó.

EL PRESIDENTE DE México, Andrés Manuel López Obrador, nombró al tamaulipeco Rodolfo González Valderrama, responsable de la revisión de fideicomisos relacionados a Seguridad, Gobierno y Relaciones Exteriores. En la revisión programada, el nuevo encargo del tamaulipeco consiste básicamente en garantizar que no existan aviadores en el padrón de beneficiarios y que el recurso se aplique para lo que fue programado. El Director de Radio, Televisión y Cinematografía explicó que la revisión durará un mes y que este nuevo encargo es fundamental para que los fondos o fideicomisos exitosos puedan continuar pero ahora, bajo un nuevo esquema de total transparencia y garantía de que el dinero de las y los mexicanos es aplicado de manera óptima y directa.

En un texto divulgado aquí, RGV detalló que se hará una evaluación a manera de diagnóstico para saber «quién es quién en los fideicomisos» y determinar cómo se va a continuar apoyando a los que están recibiendo los beneficios. Además se buscará la manera de que puedan funcionar de una manera más ágil, transparente y por supuesto de forma directa con la población beneficiada. El Presidente ha nombrado a un responsable para cada sector, de tal suerte que la revisión de todo lo relacionado a educación, cultura y deporte estará bajo la responsabilidad del director de Canal Once, Antonio Álvarez Lima, lo relacionado con ciencia y tecnología, bajo la tutela de la Directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla en tanto que el Secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez revisará los fideicomisos de bienestar.

CON LA PARTICIPACIÓN de la Doctora Olga Nacori López Hernández, la Maestra Gloria Higuera Martínez y el Licenciado Rodolfo González Valderrama, se llevó a cabo una edición más de Dialogando por Tamaulipas, este foro propositivo que a lo largo de los meses se ha convertido en un espacio de interacción en donde la sociedad tamaulipeca conversa sobre los temas de interés y escucha propuestas en voz de los expertos. El tema a tratar en esta ocasión fue “Equidad de Género: la participación de la mujer en la sociedad”; en la primera ponencia a cargo de RGV, abordó cuales son las mejores políticas públicas para la igualdad de género, destacó que la equidad es un tema de gran importancia no solo en materia de derechos humanos, sino además en materia de desarrollo económico, social y político.

“Donde no hay equidad de género no se puede hablar de democracia, mucho menos se puede hablar de desarrollo social o de crecimiento económico”, refirió durante su presentación. Entre las cifras que compartió destaca que las mujeres ganan un 42% menos que los hombres en Tamaulipas, que el 52.6% de las mujeres ganan menos de un salario mínimo y que de cada 100 trabajadores sin paga 67 son mujeres. La Doctora Olga Nacori López Hernández compartió durante su ponencia un diagnóstico de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en Tamaulipas, donde compartió que sí bien, la entidad está por encima de la media nacional en el Índice de Desarrollo Humano, gracias a la maquila en la frontera norte y PEMEX en el sur, en el rubro de Índice de Desigualdad de género, Tamaulipas dejó de registrar avances desde el 2012, por lo que, se desconoce que ha sucedido de ese año a la fecha.

En materia ocupacional destacó que mientras la mujer destina 58 horas semanales a trabajos del hogar, los varones solo destinan 38 horas, habló de grandes brechas en el acceso a los puestos de poder por ejemplo en el Poder Judicial, donde de cada 100 juzgadores 65 son hombres, mientras que solo hay 34 juezas por cada 100 juzgadores, sostuvo que hay una mejor proporción entre Alcaldes y legisladores y que la mujer se siente más insegura en la desventaja para recibir un salario, conseguir un empleo o ser candidata. La ponencia de la Maestra Gloria Higuera Martínez, se tituló: ¿Cómo navegar en un mundo machista y no morir en el intento? Destacó que pese a todas las vicisitudes que se presenten en la vida laboral la mayor debilidad será también la mayor fortaleza pues al final resistirán porque son mujeres, no se darán por vencidas porque son mujeres, persistirán porque son mujeres, llorarán de coraje muchas veces y se secarán las lágrimas y volverán a la batalla, porque son mujeres y que poco a poco su persistencia de mujeres irá cambiando las cosas.

En la fórmula de lo que funciona para no morir en el intento enlistó: que el desenvolvimiento laboral debe ser impecable, se debe exigir respeto hacia el trabajo propio y ofrecerlo a cambio, valorar lo que otros no valorarán, elegir las batallas y diferenciar de las que se deben hacer en lo individual y en lo colectivo, ser congruentes y no utilizar los prejuicios a favor, defender las ideas propias, posturas y vivir la vida que se ha elegido y se pague el precio. Dialogando por Tamaulipas tuvo a la sociedad tamaulipeca de más de 21 municipios de la entidad atentos a las ponencias e interactuando a través de sus comentarios y preguntas.

LOS HABITANTES DE la capital del Estado esperan que el actuar de la administración municipal de Ciudad Victoria sea el de resolver problemas en materia de servicios públicos, bacheo, seguridad, falta de agua y que no venga a hacer precampaña en búsqueda de la reelección como alcalde, afirmó en conferencia de prensa el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Edgar Melhem Salinas. Con el respaldo de regidores del Cabildo de Victoria, de diputados locales, de ex dirigentes estatales, el priista fijó la postura en cuanto a los acontecimientos de cambio en la administración municipal donde llegó como alcalde la reynosense María del Pilar Gómez Leal, tras la renuncia al mismo cargo de Xicoténcatl González Uresti.

“Espero que la presidenta municipal conozca la problemática porque es urgente y a la brevedad se tomen cartas en el asunto en servicios públicos, en lo que es bacheo, seguridad, en lo que es agua potable. Los victorenses no deben esperar más; esperan respuestas inmediatas y lo que es más importante, esperan que venga a resolver problemas y que no venga a hacer una precampaña en búsqueda de la reelección, eso lo queremos dejar bien claro”, aseguró. EMS exhortó dejar a un lado proyectos políticos electorales para enfocarse en lo que más quiere Victoria, como resolver sus problemas, con una autoridad municipal cercana a la gente, con trato por igual sin distinción de partido político, por ello el PRI, a través de sus regidores, diputados locales y su diputada federal, estará vigilante y pendiente de que se cumplan estos objetivos, además de que los regidores priistas soliciten informe por escrito del estado financiero para conocer de manera transparente, cómo se está recibiendo la administración.

“El PRI exige haya una investigación seria y que se trabaje en ese sentido porque aquí en el ayuntamiento de Victoria no va haber perdón ni va haber olvido, por eso nos sumamos a esta solicitud de los regidores primero, un informe del estado que guarda la administración por escrito, que implique la revisión de los recursos humanos, materiales y financieros, junto con los camiones de recolección de basura; en el segundo punto seguimiento puntual a las irregularidades surgidas en estos últimos meses y tercero, que se esclarezca el tema del pago a empresas fantasmas”, subrayó. En ese contexto señaló que aún hay mucho por hacer por Ciudad Victoria por eso sus representantes sociales en el Cabildo, harán propuestas con el fin de contribuir para que Victoria vuelva hacer una ciudad digna, amigable, limpia, segura y que exista la transparencia en una administración municipal que gobierne para todos.

En la conferencia de prensa estuvo presente la Secretaria General Mayra Rocío Ojeda Chávez; la diputada federal priista Mariana Rodríguez Mier y Terán; los ex dirigentes estatales del PRI Sergio Guajardo Maldonado y Enrique Cárdenas del Avellano; el ex diputado local Carlos Morris Torre; el Presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Victoria Horacio Reyna de la Garza; la Secretaria General del CDM Arlette Marcos Ruiz; el Secretario General del Movimiento Territorial Arturo Núñez Ruiz y el Presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos Eugenio Benavides. También la Secretaria Técnica del Consejo Político Estatal Alejandra Cárdenas Castillejos; el Secretario de Organización del CDE Carlos Solís Gómez; Juan Machuca Valenzuela, Secretario de Acción Electoral del CDE del PRI; los regidores priistas José Benítez Rodríguez e Izcalli Victoria Anzures Silva, respectivamente.

NECESITAMOS A MÁS mujeres y hombres dispuestos a trabajar por un México próspero, con desarrollo y oportunidades. A esas mexicanas y mexicanos les decimos que las puertas del Partido Revolucionario Institucional están abiertas, afirmó el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Alejandro Moreno, durante la quincuagésima Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional. Convocó a rescatar, de manera unida, a México de los malos gobiernos, de quienes legislan por los intereses de grupo y no por el mandato ciudadano, y a trabajar por un país donde las autoridades no sean indolentes ante el sufrimiento del pueblo por los estragos de la pandemia.

“Decimos sí a las alianzas y coaliciones políticas de cara a la elección del 2021. Pero siempre con la condición de que sigamos generando y fortaleciendo nuestro programa de partido y una agenda propia. Queremos coaliciones en situación de igualdad, donde ningún partido sea más o menos que el otro”, enfatizó el dirigente priista, después de la aprobación del Acuerdo por el CPN. Durante la sesión, realizada a través de medios digitales, refrendó la apertura “a quienes se nos acerquen con la firme convicción de sumar a un proyecto nacional donde todos los sectores políticos, económicos, sociales y culturales del país tengan cabida, tengan voz y tengan representación”. Se congratuló de conseguir una reforma histórica a los estatutos del PRI, que permite cerrar la puerta para siempre al oportunismo político, dando posiciones a perfiles cien por ciento priistas y un peso incomparable a las mujeres en la estructura del partido.

