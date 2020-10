Cd. Victoria, Tamaulipas, 22 de Oct. de 2020.- El Pleno Legislativo autorizó al Ejecutivo del Estado, realizar la reestructuración de la cobertura de las tasas actuales de diversos financiamientos, ya que dichas acciones contribuirán a propiciar un entorno financiero estable y se ahorrarán más de 130 millones de pesos solo en un año.

Luego de analizarse en Comisiones y en el seno de la sesión de este jueves, resultó avalada

esta autorización, pues el beneficio se verá reflejado en la mejora de la tasa de interés de

diversas obligaciones de pago contratado por el Estado de Tamaulipas y la ampliación de

su plazo.

El Diputado Francisco Javier Garza de Coss, resaltó que por la emergencia sanitaria

derivada del COVID-19, se ha provocado una disminución considerable de las tasas de

interés, por lo que estimaron que es buen momento para obtener ahorros significativos

en el servicio de la deuda pública, así como para realizar una reestructura de las

coberturas contratadas para los financiamientos.

Mencionó que las tasas de interés en su momento contratadas en los SWAP, son de hasta

8.27 por ciento y actualmente se ofertan en un 6.37 por ciento, observándose una

importante diminución que permitirá al Gobierno del Estado reducir el costo de las

coberturas actuales, recayendo en ahorros significativos.

Se dejó claro que con estas acciones, se permitirá al Estado ampliar el plazo de la

cobertura de tasa de interés hasta por 4 años, lo cual generará mayor liquidez a la

presente y siguiente Administración, pues disminuye el monto mensual del pago de

interés.

Con esta autorización, se podrá acceder a mejores tasas de interés, resultado del diseño

de una estructura financiera más sólida de los créditos, en razón de que con este tipo de

coberturas se puede obtener una mejor calificación de los créditos, y en consecuencia,

lograr mejores tasas de interés y la disminución del costo anual del servicio de la deuda

para el Estado.

Las y los Diputados locales que dieron su voto a favor, dejaron de manifiesto que la

contratación de este tipo de cobertura de tasa de interés, no implica la contratación de

financiamiento adicional, y no conlleva a mayor deuda para Tamaulipas, si no por el

contrario, da certeza con respecto al pago del servicio de la deuda.

Por estas razones, consideraron que estas estrategias financieras posibilitan un

aprovechamiento más eficiente y eficaz de los recursos económicos del Estado, y un

manejo responsable y sostenible de la Deuda Pública.