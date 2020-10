DURANGO, Durango, 9 de Oct. de 2020.- El arzobispo de Durango Faustino Armendáriz Jiménez resultó positivo a covid-19, por lo que tomó la determinación de ponerse en cuarentena.

A través de un comunicado la Arquidiócesis de Durango dio a conocer lo anterior en donde detalla la suspensión de algunas actividades programadas para octubre.

«En esta ocasión me dirijo a ustedes con profundo pesar, pero con la confianza puesta en el señor para comunicarles que me he realizado la prueba clínica para la detección de Covi-19 la cual ha arrojado un resultado positivo. Por tal motivo, inmediatamente he tomado la decisión de ponerme en cuarentena”.

Se informó que la celebración eucarística de imposición de Palio Arzobispal, programada para el lunes 12 de octubre, será pospuesta al igual que el resto de las actividades que se tenían proyectadas para los próximos días.

Las nuevas fechas serán informadas a su debido tiempo.

Armendáriz Jiménez, manifestó “me encomiendo en sus oraciones y pido a María Santísima, Auxilio de los cristianos, me asista con su protección maternal y me ayude a vivir con ojos de fe este tiempo de enfermedad”.