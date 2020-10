CDMX, México, 30 de Octubre 2020. Ariana Grande ha publicado “Positions”, su nuevo álbum. La cantante anunció el proyecto a mediados de octubre, y posteriormente lanzó el primer single, que comparte nombre con el disco.

“Positions” es el sexto álbum de estudio de la intérprete y su cuarto disco en menos de tres años. Está compuesto de 14 pistas, entre las que destacan “motive” con Doja Cat, “off the table” con The Weeknd y “safety net” con Ty Dolla $ign.

“Estoy tan agradecida y emocionada. No puedo parar de llorar”, escribió la estrella en Twitter horas antes del lanzamiento.

hellooo ! can it be tomorrow night already please ! love u so much i am so so grateful and excited. can’t stop cryin. hooooooooooo. pic.twitter.com/onrPcL2PNi

— Ariana Grande (@ArianaGrande) October 28, 2020