CIUDAD DE MÉXICO, 20 de Oct. de 2020.- La Secretaría de Salud Federal alertó de la posibilidad de un rebrote de la epidemia de Covid-19 en ocho entidades del país, por lo que para impedir que los contagios continúen incrementándose se recomendó evitar aglomeraciones en las festividades religiosas de Día de Muertos y la virgen de Guadalupe.

De manera específica, las autoridades sanitarias federales consideraron que el cierre de panteones los días 1 y 2 de noviembre, así como no hacer peregrinaciones tradicionales a la Basílica de Guadalupe son medidas que ayudarán a frenar la intensidad en los contagios por Covid-19 en el país.

En ese sentido, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela llamó a la población mexicana a poner en práctica todo lo aprendido durante los meses de pandemia que se han enfrentado a fin de mantener la salud, conservar la vida y evitar que los hospitales se colapsen.

«Vamos bien. Hoy veinte estados se mantienen con tendencia epidémica en descenso desde hace 4 semanas algunos y 20 semanas otros; cuatro entidades siguen en una meseta en el control de la epidemia y en ocho, sí, se asoma, se asoma el heraldo de un posible rebrote; al respecto, nuevamente hoy llamamos a la población a seguir acatando e implementando lo que hemos aprendido en estos largos meses acerca de su cuidado personal, la sana distancia y el valor que tiene quedarse en casa cuando esto es necesario» enfatizó.

De acuerdo con el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell Ramírez es necesario que las autoridades locales refuercen las medidas de contención de la enfermedad para prevenir que más personas se infecten, sobre todo de cara a los indicios de la última semana que advierten aumento en los casos de contagio por Covid-19.

«Si antes de llegar a la quincena en la que se actualiza públicamente el semáforo (epidémico) advertimos un cambio, vamos a comunicarlo a las autoridades federativas para que extremen las precauciones» anunció Gatell-Ramírez al señalar que la epidemia de covid19 en México sigue activa y que lo deseable para las próximas semanas es lograr reducir el riesgo de contagio.

De lo contrario, sentenció, el escenario adverso será que la tendencia a la baja se revierta y se incrementen las personas hospitalizadas.

Panteones y basílicas son sitios de altísimo riesgo de contagio

Al referirse a la conveniencia de no acudir a los panteones durante los próximos días 1 y 2 de noviembre, fechas en las que en México se recuerda a los difuntos, el funcionario estimó que la concentración masiva de personas es una de las causas principales por las que se contrae el virus.

De ahí que las autoridades locales debieran tomar las medidas pertinentes para que las personas no acudan esos días a los cementerios a recordar a sus seres queridos.

«Los panteones en México se conoce que son sitios de congregación en día de muertos, no hay duda, no hay duda desde el punto de vista científico que se vuelven espacios de alto riesgo de contagios, no hay duda y que toda la sociedad tenga claro que: congregarse en cualquier sitio público es un espacio de riesgo y entre más personas se congreguen y de más lejos que vengan es mayor es riesgo; por lo tanto, en general la recomendación es evitar confluir y, de ser posible, que se tomen las decisiones administrativas que en este caso corresponde a los municipios» apuntó Hugo López-Gatell.

Lo mismo sucede, agregó el subsecretario, para el caso de las peregrinaciones con motivo del día de la virgen de Guadalupe e incluso destacó que las propias autoridades religiosas se encuentran diseñando la estrategia para que las manifestaciones de fervor religioso puedan llevarse a cabo por otras vías, como la digital y remota, sin llegar multitudes a la basílica de Guadalupe.