El periódico británico Financial Times, el que muy seguramente no tiene ningún

compromiso con nuestro gobierno, publicó ayer domingo 4 de Octubre un

editorial al que titula : López Obrador, la nueva figura del autoritarismo en

Latinoamérica, al que califica de “intolerante”.

En su advertencia el respetado diario de Londres apunta, sin mencionarlo, que

AMLO cuestiona a todos los que lo critican y se está convirtiendo en un

“caudillo autoritario”, como el que la región esperaba era cosa del pasado.

Paralelamente establece que si bien López Obrador arrasó en las elecciones

del 2018 con el mandato de implementar una “transformación” radical, que el

mandatario llama “cuarta transformación”, lo que no obtuvo “fue un mandato

para desmantelar las instituciones”.

Advierte el rotativo que el ejemplo más reciente de como una institución se

inclina ante la voluntad del mandatario es la Suprema Corte de Justicia de la

Nación (SCJN) al decidir el jueves pasado, que es constitucional su plan para

convocar a un referéndum sobre si enjuiciar a expresidentes.

Agrega que “cuando un presidente exige lealtad ciega” a los funcionarios,

deberían sonar las alarmas. Cuando pide una votación del pueblo para enjuiciar

a sus predecesores, lanza una andanada contra el cuerpo electoral

independiente y avergüenza en público a quienes lo critican, “hay buenas

razones para sentir miedo”.

Así comienza el editorial del Financial Times, en el que señala que tras dos

años en el poder, los resultados de la gestión de López Obrador son más bien

“magros”, excepto por la reforma al sistema de pensiones.

Explica el Financial que el crecimiento económico se detuvo en su primer año

de gobierno y se prevé que la recesión económica del país, este año, sea “la

peor de cualquier gran país de Latinoamérica, a excepción de Argentina”.

Luego se pregunta : “¿Por qué el señor López Obrador es tan intolerante?”. El

órgano electoral recuerda, ha sido atacado por AMLO por “nunca garantizar

elecciones libres”, aunque dicho órgano certificó su victoria.

También alude a la situación de los periodistas. “Los que no están de acuerdo

con el presidente pueden esperar ser nombrados, acusados de estar al servicio

de regímenes autoritarios y corruptos” que lo precedieron y requeridos de dar

una disculpa”.

Los ambientalistas que critican sus proyectos, como el del Tren Maya, añade

“son descritos como lacayos contratados por el extranjero.

Una genuina reforma, explica el diario londinense, “habría dado mayor

autonomía a los estados y municipios, reducido el poder presidencial y

fortalecido la aplicación de la justicia”.

López Obrador, en efecto, está transformando a México, insiste el rotativo, pero

no de la forma en que lo prometió.

“A menos que el presidente cambie de rumbo rápidamente, la segunda

economía más grande de Latinoamérica se arriesga a regresar a un pasado

más pobre, más obscuro y represivo, uno habitado por los caudillos autoritarios

que la región esperaba haber dejado atrás”, remarca Financial Times.

Debería el presidente Andrés Manuel López Obrador de cuando menos dar una

disculpa a los que públicamente tienen semanas de estarle pidiendo que

renuncie y se vaya, que deje el cargo porque no están de acuerdo con el

desempeño de su función, a los que aseguró que dimitiría como presidente e

iría a su rancho en Palenque, Chiapas, “CUANDO SE REGISTRARA UNA

MANIFESTACION DE 100 MIL PERSONAS O MAS EN SU CONTRA”. Lo que

ya ocurrió, pero salió a relucir que es un hombre que no tiene palabra, con todo

y la edad que tiene.

Como excusa el mandatario nacional pidió a sus opositores que “no coman

ansias”, que esperen las elecciones del próximo año y que se someta a la

revocación de mandato en el primer trimestre del 2022, PARA RESOLVER LAS

DIFERENCIAS POR LA VIA DEMOCRATICA. “Pero en tanto nos apoye el

pueblo, vamos a seguir gobernando en el país”.

Sobre las elecciones del 2022 dice que se le va a preguntar al pueblo de

México ; “¿Quieres que continúe el presidente o que renuncie?”, “PORQUE

SOY DEMOCRATA Y EN LA DEMOCRACIA EL PUEBLO MANDA, EL

PUEBLO PONE Y EL PUEBLO QUITA”. Bueno eso Dios lo decide y no el

diablo.

Desde el 2015 la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) lleva a cabo el

evento de el “Día del Investigador”, que busca difundir en la sociedad los

avances en el campo de la investigación, con el particular objetivo de inculcar

entre la niñez y la juventud su interés por la ciencia y el conocimiento científico.

En esta ocasión la Secretaría de Investigación y Posgrado a través de la

Dirección de Investigación de la UAT, organizan la 6ª. Edición del encuentro, el

cual lleva como tema central : “Ciencia para la sociedad : observa, experimenta

y aprende “, con el propósito de presentar de manera atractiva y lúdica la

relación existente entre la ciencia, la tecnología, la educación y la vida

cotidiana.

Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, este año se han preparado

una serie de videos informativos y de divulgación de la ciencia, dirigidos con

especial énfasis a la niñez y juventud.

Al respecto la Dra. Gabriela Sarabia Altamirano, directora de Investigación en la

UAT comentó: “mediante videos publicados en nuestras redes sociales

llegaremos directo a tu casa, escuela o cualquier otro lugar que elijas para

vernos. Estos videos han sido preparados con gran entusiasmo por nuestros

profesores investigadores y alumnos, para trasmitir conocimiento basado en

ciencia”.

Como que pasó de noche la presencia de Mario Delgado

Carrillo, coordinador de los diputados federales de MORENA en la Cámara

Baja, el sábado en la ciudad de Reynosa, si no estoy mal. Cuando eso me

pasa siento que no dijo ni ocurrió nada realmente importante.

Como que de repente se enfrió el chilango diputado; creo que hay algo que

no lo deja ser y quizá eso se deba a que el único propietario de MORENA como

que está jugando con la candidatura de los tres prospectos que quieren asumir

la dirigencia nacional de su partido, entre ellos Porfirio Muñoz Ledo, Mario

Delgado Carrillo y el chamaco Gibrán, porque apapacha a los tres, pero no da

color. El temor de Delgado Carrillo es que en las encuestas Muñoz

Ledo es el ganador y de calle.

