Altamira, Tamaulipas, 6 de Oct. de 2020.- Una ama de casa acudió ante la PROFECO A denunciar el abusivo cobro de la CFE ya que al decir de la afectada señaló que bimestralmente pagaba de 300 a

600 pesos, pero esta ocasión el recibo le llegó con un cobro de 9 Mil 380 pesos.

La afectada responde al nombre de Coral Ivette Montalvo Calles residente del

fraccionamiento colinas de Altamira de la urbe industrial, quien exigió una investigación

sobre este abusivo cobro de la mal llamada empresa de clase mundial.

«Estoy desconcertada ya que me llego una altísima cantidad que nunca había pagado tengo

14 años viviendo en mi domicilio, y jamás me había llegado en ese precio me llego de

$9,380 cuando a lo mucho por la temporada lo mucho que llegaba a pagar era de 1,500 a

1,600 cada temporada de verano, como es posible que de 600 kw haya pasado a 1200, o sea

no tengo una empresa para que me llegue esa cantidad de cobro del servicio, y en la CFE

no me supieron decir sólo dijeron que a lo mejor había sido un acumuló de todo el año, lo

cual suena ilógico porque la CFE no perdona».

Refirió que en la paraestatal sólo dijeron que había sido un acumulado de todo el año lo

cual se hacía algo imposible ya siempre ha estado al corriente.