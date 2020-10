SALTILLO, COAHUILA, 26 de Oct. de 2020.- La Alianza Federalista integrada por 10 gobernadores exigieron un dialogo con el Gobierno federal y fin a los abusos de la Federación.

En un pronunciamiento conjunto y respaldado por los Poderes Legislativo y Judicial y la participación de diversos sectores, los mandatarios estatales emitieron este lunes un mensaje simultáneo en el que exigen mayores recursos para el próximo año y reiteraron su decisión por dar la lucha jurídica contra la desaparición de los 109 fideicomisos.

No vamos a permitir abusos. Estamos dispuestos a dialogar y trabajar de manera coordinada, de lo contrario estamos preparados para emprender la batalla legal y política, que podría ser el inicio del rompimiento del pacto federal con graves consecuencias para el país”.

Lo reiteramos, nuestra demanda no es una lucha del gobierno estatal, pidiendo más recursos, es reclamar lo que por derecho corresponde a los coahuilenses, vamos cerrando filas por Coahuila y por México”.

Por su parte, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, cobijado por presidentes municipales, empresarios, universidades, manifestó que la reducción de presupuesto que se prevé en 2021 para el estado, afectará proyectos de infraestructura debido a que se perfila un recorte de 545 millones de pesos para caminos y carreteras y de 506 millones de pesos en participaciones federales para la entidad y municipios.

Lo más preocupante es la afectación que tendrá esto para los ciudadanos pues golpea directamente nuestra capacidad para construir las obras y prestar los servicios que transforman la vida de las personas”, advirtió.

Nunca defenderemos fondos que tengan un manejo dudoso, tampoco estamos pidiendo le den más dinero para el estado para gastarlo sin ninguna regla de operación, o de manera discrecional, queremos que la federación invierta más en Durango, no importa que lo hagan ellos solos, no importante que el estado no participe en eso, lo que importa es que esas obras que se realicen sean para beneficio de los duranguenses”, agregó.

Los gobernadores de la Alianza Federalista fijaron su pronunciamiento en el mismo sentido para defender el presupuesto del 2021 y solicitar a la federación el apoyo que cada uno merece.