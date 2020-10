CD. DE MEXICO 29 DE OCT. DE 2020.- El senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI), señaló que si bien en la discusión de la Ley de Ingresos no se contempla la creación de nuevos impuestos, lo cierto es que el gobierno pretende obtener mayor recaudación con el aumento al cobro de derechos del espectro radioeléctrico, internet y telefonía celular.

Al hablar en contra de los dictámenes del proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación 2021, el legislador guerrerense señaló que la pandemia del Covid-19 ha cambiado las prioridades de los gobiernos de todo el mundo, obligándolos a replantear sus políticas fiscales y recaudatorias para favorecer a sus poblaciones.

Desafortunadamente, dijo, en México esto no ha ocurrido ni va a ocurrir porque el gobierno federal no quiere ver la realidad o no quiere aterrizar la realidad de miles de mexicanos y empresas mexicanas; prefiere continuar con actitudes pragmáticas, en lugar de apoyar a los más desfavorecidos.

Añadió que con la intención de subir las tarifas de internet y telefonía se afecta a familias que no solo no tienen para pagar, sino a aquellos que solo tienen un celular y quieren que sus hijos estén al corriente y no vayan perdiendo clases o vayan perdiendo el año por no tener capacidad vía electrónica digital de darle clases a sus hijos.

Recordó que en 2014 se llevó a cabo una reforma de telecomunicaciones para romper el monopolio que existía, lo que permitió que cada mexicano pudiera escoger un paquete de acuerdo a su capacidad económica y en la competencia bajaron los costos de la telefonía celular y el internet, “y hoy, lamentablemente, vamos regresivamente a hacer lo contrario”.

Señaló que en esa reforma de telecomunicaciones se eliminó el rooming, la larga distancia, para favorecer a quienes más lo necesitaban en este servicio que hoy es fundamental.

Pidió a los legisladores de todos los partidos políticos aprovechar la oportunidad para revertir todas estas incongruencias contenidas en el paquete fiscal 2021. “Todos representamos al Pacto Federal, todos representamos a los municipios, no reciban línea, al final de cuentas ustedes tienen que responderle a cada uno de sus municipios y a cada uno de sus estados; no renunciemos a nuestra tarea principal de ser representantes populares”, concluyó Añorve Baños.