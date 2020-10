No es un secreto que el ex alcalde de Nuevo Laredo, CARLOS

CANTUROSAS VILLARREAL, dejó la Alcaldía (2013-2016) con

costales llenos de lana que no ha podido solventar y esos datos los tiene

la Auditoría Superior del Estado en su poder.

Tampoco es un secreto que CARLOS, líder de su clan, busque la manera

de regresar al poder municipal y para ello la figura vendible es su

hermana, la diputada local del Movimiento de Regeneración Nacional,

CARMEN LILIA.

Por ello CARLOS y su pandilla, intentan crear y sostener una “campaña

de odio” en contra del alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, siguiendo

al dedillo el manual de la “guerra de lodo”.

El clan CANTUROSAS tienen todo el derecho de buscar acceder al

poder público por las vías electorales y apegados a la legalidad, pero

tiene en contra el trabajo fecundo y tangible del alcalde RIVAS.

RIVAS no es cualquier cuadro dentro y fuera de Acción Nacional. Es

considerado uno de los dos mejores alcaldes que tiene el PAN en

Tamaulipas y —además— está en el top de mejores ediles de México.

Esas medallas que RIVAS tiene colgadas en el pecho, no fueron

“gratuitas” pues se consiguieron a través de un Plan Municipal de

Desarrollo basado en escuchar a la población y darle respuesta

inmediata; además de rodearse de gente muy capaz que sabe

cuerpearlo.

Lo anterior lo sabe bien el clan CANTUROSAS, por ello en sus planes

es imperativo “torpedear” la imagen de RIVAS, apostándole a la

descalificación ante la falta de neuronas para idear mejores planes.

Si hay un perro atropellado en la esquina, el clan CANTUROSAS busca

vender la idea de que es culpa de RIVAS; si cayó un meteorito, también

es culpa de RIVAS. Pero los neolarenses, que ya son mayores de edad

en la política, no quieren comprar ni comprarán esas versiones.

Entre los personajes que operan, motivados por la suculenta nómina que

patrocinan los CANTUROSAS, se encuentran perversas figuras como el

tristemente célebre JORGE VALDEZ VARGAS, el “golpeagays”.

Otros personajes que han sido identificados con CANTUROSAS en sus

planes de hacer trastabillar a RIVAS, son los “neomorenistas” MARIO

GUERRA, ÁLVARO MORALES y ROGELIO SOTO QUIROZ; entre

otros que irán dándose a conocer en su momento.

El origen de los recursos para alimentar esta “campaña de odio” en

contra de RIVAS, se pueden rastrear hasta la administración municipal

2013-2016, de la que CARLOS fue Alcalde, dejando cuentas pendientes.

Lo malo de este tipo de campañas es que pueden revertirse y les salga

muy caro al clan CANTUROSAS, ya que podrían terminar pagando

mucho más de lo invertido… Pendientes…

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… El grupo que comanda al interior del Partido

Revolucionario Institucional, el diputado local TINO SÁENZ COBOS,

coquetea con la idea de ir en alianza de cara a la próxima justa electoral

del 2021… Cuentan que cuentan que, tanto en Acción Nacional como en

el Movimiento de Regeneración Nacional tienen “otros datos” y cada

partido está enterado de que por cada voto que le pudiera arrimar el

PRI, también le puede arrimar varios votos en contra… ¡Ay ojón!

++CUENTAN QUE… La chamba extra que le impusieron al director de

Radio, Televisión y Cinematografía de la Cuarta Transformación,

RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, de revisar el dinero de los

fideicomisos extinguidos, para “dispersarlos” a quien realmente los

merece, levantó el ánimo a los integrantes del cuadro chico de este

tamaulipeco sureño… Cuentan que cuentan que esa “chamba extra” es

una señal de la confianza que le tiene el presidente LÓPEZ OBRADOR,

al poner en sus manos recursos por 68 mil millones de pesos; pero en

política, ya se sabe, “amor” que no se demuestra con la entrega de una

candidatura en bandeja de plata, es demagogia pura; aunque vale decir

que hay señales que evidencian que RODOLFO va por buen camino…

¡AyWey!

++CUENTAN QUE… A últimas fechas la discreción con que se movía

el coordinador de delegados federales, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL,

se agudizó, tanto que prácticamente está alejado de todos los reflectores

habidos y por haber. Salvo fugaces apariciones en la red social “feisbuq”

su discreción se convirtió en “ostracismo” … Cuentan que cuentan que

para jugar a las canicas que requiere por lo menos dos cosas: canicas y

voluntad y, de momento, el Súper delegado lo único que carga es mucha

voluntad; ¡Upssssss…! La realidad es que todo es parte de una

estrategia, así lo afirman integrantes de su cuadro chico… ¡Ay ojón!

++CUENTAN QUE… Aunque la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ

DOMÍNGUEZ, ha entrado a una etapa de “discreción política”, porque

así conviene a sus intereses, lo cierto es que su popularidad y poder va

en aumento… Cuentan que cuentan que a la Alcaldesa reynosense ya le

llegó el aviso de que todos los “regalos” que pidió y escribió en su “carta

a Santa Claus” le van a llegar en tiempo y forma, por lo que no es

necesario entrar en pánico o beligerancias… ¿Será…? La verdad es que

no entendí… ¡Upssssss!

Gracias. Hasta el lunes…

