Pues ya estamos en la segunda semana de septiembre y todo indica, por el nivel de contagios, que al 2020 ya se llevó la pandemia.

Esa pandemia que nos enclaustro, enfermo, a muchos conocidos la vida les arrebato y también nos mató la posibilidad de celebrar las principales festividades, a cómo vamos, consumirá el año.

Lo peor es que esperamos una vacuna que ya no se sabe si llegara pronto o realmente servirá pues el pasado martes hicieron una prueba de la farmacéutica Astra Zeneca y resulta que en lugar de aliviar, enfermo. Es decir, la prueba no resulto como se esperaba.

La cura o control del COVID-19 se retrasara pues Astra Zeneca freno los ensayos luego de que un voluntario que se prestó para que se le aplicara la vacuna COVID-19 se enfermó.

Los expertos aseguran que siempre que se crea una vacuna para una nueva enfermedad o virus en los ensayos hay enfermos y es que en algunos casos son otros padecimientos los que provocan que los voluntarios no respondan positivamente a las muestras.

Se decía que la vacuna se comenzaría aplicar en nuestro país a más tardar en diciembre pero ahora el mismo subsecretario de salud HUGO LOPEZ GATTEL dice que se retrasara luego de que se cancelaran, temporalmente, los ensayos de la vacuna contra el coronavirus.

Por lo tanto, insistimos, todo indica que al 2020 ya se lo llevo la pandemia, razón por la que todos debemos continuar cuidándonos, tomar las precauciones para que la cantidad de contagios no siga aumentando exponencialmente, pues la cura tardara, será allá por febrero cuando nuevamente se tenga esperanza.

Recordemos que el que se abran los negocios no esenciales no quiere decir que ya estemos saliendo de la pandemia, es porque la economía ya no resiste más y se tiene que comenzar a reactivar para que los daños colaterales de la pandemia no sean más drásticos de los que ya son.

Porque aparte del COVID-19 que continua a la alza el dengue complica más la situación, ya se han registrado casos conjuntos COVID.DENGUE y son realmente graves.

Otra situación es que tampoco se deben confiar quienes se han recuperado pues igual hay registro de personas que recaen, no son inmunes, se pueden contagiar nuevamente de coronavirus y por lo general las recaídas son mucho más violentas.

Ayer para el medio día se tenía en México 604,023 contagios 67,548 decesos y al caer la tarde en Tamaulipas se registraban 26,420 contagios y 2003 fallecidos.

Sin ser alarmista, insistimos, con la cantidad de contagios que cada día se registran, tristemente vemos que al 2020 ya se lo llevo la pandemia.