Rumores se confirmaron,/

vaticinios se cumplieron;/

al XICO ya lo corrieron/

o más bien lo renunciaron…

Fue un “proyecto fallido”/

un árbol que no dio fruto;/

como Edil fue muy bruto,/

dinero y tiempo perdido…

Se cumplieron los vaticinios y se confirmaron los rumores: XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI dejó el cargo de Alcalde de Victoria, tras solicitar licencia, en medio de un enorme torbellino de descrédito.

¿Qué sigue ahora…? Al presente y fatídico año de la pandemia del Covid-19, le quedan sus últimos tres meses de vida. El Ayuntamiento de Victoria no tiene dinero, XICO y su pandilla se llevaron todo.

Para este jocoso personaje, de frívola conducta, amante de besar a personas de su mismo sexo y de intentar bailar de forma “sensual” ante los varones, su futuro parece que está “arreglado”.

XICO pudo llegar a cargos de mayor envergadura, tenía la simpatía de la población a su favor, pero prefirió bailar y tirarse de lleno a los excesos que cultivar su capital político y acrecentarlo.

Despreció de forma insultante a la población, a las autoridades de niveles mayores, a los regidores de Oposición, a la comunidad empresarial, a la Prensa y a diversos grupos de la sociedad civil.

En lugar de cultivar aliados para cosechar cargos futuros, generó enconos y prefirió tener cómplices. Se le olvidó que todos los cargos públicos son perecederos o tal vez nadie se lo hizo saber.

Se va, junto con quienes lo ayudaron a saquear brutalmente el Ayuntamiento, por la puerta de atrás, cargando en su espalda un repudio como no se tiene memoria en la Capital tamaulipeca; repudio que alcanza a varios miembros de su familia.

Aunque presuntamente su salida “estaba arreglada” por lo que ocuparía alguna Subsecretaría en el Sector Salud, el bailarín ex alcalde tiene que enfrentar la demanda que presentó el partido Movimiento Ciudadano, con relación a las llamadas “factureras” o empresas pantalla. Trasciende —además— que el Gobierno federal, el de la Cuarta Transformación, lo tiene en la mira.

El problema que XICO GONZÁLEZ deja a quien lo supla (se presume que sería PILAR GÓMEZ LEAL) es enorme y asquerosamente evidente, por lo que el Gobierno del Estado deberá entrar al quite, inyectando mayores recursos, porque los que había para atender las necesidades de los capitalinos “desaparecieron”.

En el terreno político/social, Ciudad Victoria requiere con urgencia un ambicioso plan de obra; también le urgen mejorar todos los servicios públicos que desde hace meses ya no se ofrecían, para empezar a quitar el mal sabor de boca que dejó XICO.

La Capital necesita una cirugía mayor, metamorfosis o maquillaje de primer nivel, para que regrese a ser lo que una vez fue: La Ciudad amable y limpia que recibía con júbilo a los visitantes y que generaba confort a sus habitantes.

En el terreno político/electoral, el Partido Acción Nacional, siglas con las que llegó XICO a la Alcaldía, necesita llevar a la hoguera a todas las “brujas” que saquearon al Ayuntamiento, pues el dinero se esfumó, pero dejó un rastro que se puede seguir.

Ahora el nombre de XICO es sinónimo de daño y traición escrito en el diccionario de los proyectos político/electoral; un proyecto fallido que obliga, de ahora en adelante, a soplarle hasta la nieve de limón para no quemarse… Es un experimento que no dio resultados… ¡Adiós, bye…! Pendientes…

~~REFORZARÁ RIVAS COMBATE AL DENGUE.- El alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, preocupado por el aumento de casos de dengue, focalizará las acciones de combate en colonias que son consideradas de alto riesgo y para ello solicitó a la Jurisdicción Sanitaria Número Cinco el mapa de casos positivos. El Gobierno de RIVAS continuará con el programa de Descacharrización, Abatización y Fumigación agregando que hay 71 casos de dengue y seis del tipo hemorrágico por lo que se enfocarán todas las baterías en implementar cercos sanitarios.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… La que ocupaba el cargo de Prensa del Ayuntamiento de Victoria, GLORIA MONTALVO PADILLA, y lo que queda del tesorero municipal, ALFREDO PEÑA, ahora sí que están padeciendo serio nerviosismo… Cuentan que cuentan que el hilo siempre se rompe por lo más delgado y mientras XICO GONZÁLEZ estaría “arropado” y muy seguro en alguna nómina estatal, muy probablemente MONTALVO y PEÑA vayan a la piedra de sacrificios, con todo lo que eso signifique… ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… La que se dijo sorprendida (ajá) con la solicitud de licencia de XICO GONZÁLEZ, fue la recién estrenada en el cargo de directora de Análisis y Estrategia del Ayuntamiento de Victoria, TERESA AGUILAR GUTIÉRREZ… Cuentan que cuentan que insiste en defender que no sabía nada y que si hubiera sabido no habría aceptado… Una cosa es que no “hubiera” aceptado y otra que decida renunciar a la sabrosa quincena y a la jugosa compensación que le da para la chuleta diaria y con papas fritas… ¡Upsssss!

