Se cumplió el protocolo del Segundo Informe del Gobierno Federal, no

hubo mucho que decir, la Pandemia del Covid19 va dejando un saldo

negativo en el crecimiento de México, como lo está haciendo en todas

las economías del mundo, excepto China.

Comparar con China resulta aberrante, considerando que el salario

mínimo se ubica allá en más de 360 dólares mensuales, mientras que

en México promedia los 191 dólares. Basta el comparativo del precio

de una casa de interés social, para saber la magnitud de la diferencia,

en China cuesta algo si como 7,500 dólares, mientras que en México

está por encima de los 16,000 dólares. Espero que esto deje en claro

el mayor indicador del PIB.

Pero volvamos al informe, las redes sociales siguen sin entender el

protocolo de Honores al Presidente, la razón es muy sencilla, hoy ven

la ceremonia completa, antes solo veían lo que la televisión comercial

trasmitía. No existe nada fuera de la ley que no se hiciera antes, pero

las redes sociales sirven para educar y también para mostrar la

ignorancia de algunos.

Fueron pocos invitados, no hubo el glamour que se acostumbraba y al

parecer muchos lo extrañan, todavía no les convence el estilo, pero

eso es normal, las costumbres educan mal, lo lamentable es que

afecta directamente a quienes tienen más años de estudios en las

aulas, pero menos años de convivencia con la realidad.

Resulta sorprendente escuchar comentarios actuales sobre

funcionarios que están aprovechando su momento, justificando el

despilfarro, los ingresos adicionales y la falta de empatía con la

transformación de México.

¿A qué se dedica tu compadre? – ¡Trabaja en Gobierno y está

paleando billetes! – Es una respuesta recurrente que desanima

escuchar.

Los proyectos insignia de este Gobierno Federal no se modifican,

tampoco se limitan, esta es una respuesta política al lema de la Cuarta

Transformación, todo los entienden, aunque pocos la comparten,

persisten las críticas al empecinamiento gubernamental, pero queda

claro que en esos temas no habrá marcha atrás.

Los juicios mediáticos siguen, esa mala praxis de los gobiernos

panistas, parece ser la crónica de una venganza anunciada, tendrán

que seguirla sufriendo, hasta que en realidad les llegue el día del juicio

final. Porque lo van a tener, de eso no cabe la menor duda, sin

embargo para le reflexión queda la verdadera intención, que también

es política.

Los 7 meses de inactividad del país, han resultado en cifras negativas,

pero seguimos sin entender a la clase emprendedora que persiste en

esperar que le llegue algo de los cielos de las finanzas

gubernamentales, esta actitud solo impedirá que a futuro, sus

posibilidades crezcan, pues el desánimo puede llevarlos a perder la

esperanza, sudar calenturas ajenas nunca ha sido bueno para la

salud.

Si la oposición está extraviada, el periodismo también, resulta

preocupante leer los análisis de las grandes plumas nacionales,

haciendo comparativos solo negativos, sin tomar en cuenta la

transformación que se está llevando a cabo, cuando les conviene citan

las cifras netas de las víctimas mortales del Covid19 y cuando no, se

basan en la tasa de mortalidad por millón de habitantes, que es,

según las estadísticas, la mejor manera de hacer el comparativo.

Leí a Sarmiento y no lo podía creer, lo cito: “Los verdaderos ejemplos

no somos nosotros, sino países como Taiwan con 0.29 muertes por

cada millón de habitantes y Corea del Sur……. -Los países que mejor

han contenido la pandemia no son los que han ordenado

confinamientos forzosos. -Los dos países aplicaron medidas de apoyo

fiscal a empresas y personas.”

Estos son solo unos de sus extractos que muestran claramente la

intención. El deporte nacional por excelencia en nuestra patria

actualmente es hablar mal de México, no importa cómo.

Así el informe y así los ecos del mismo, no me queda más que hacer

una recomendación a los amigos de AMLO, que le digan en forma

discreta y amigable, que el halago en boca propia, es VITUPERIO.

Jorge Alberto Pérez González

