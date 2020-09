COREA 29/09/2020 BLACKPINK, la agrupación coreana femenil del momento, está por lanzar su primer álbum de estudio completo llamado “The Album” y en la recién revelada lista de canciones, se pueden ver una colaboración con Cardi B y otra de David Guetta, además de la de Selena Gomez.

“The Album” se estrenará este 2 de octubre y contendrá ocho canciones, incluyendo los ya lanzados singles “How You Like That“, “Ice Cream” ft Selena Gomez, “Pretty Savage”, “Bet You Wanna” ft Cardi B, “Lovesick Girls”, “Crazy Over You”, “Love To Hate Me” y “You Never Know”.

El grupo de chicas integrado por Lisa, Jennie, Rosé y Jisoo se han convertido sin duda en un éxito internacional, rompiendo récords de YouTube, presentándose en Coachella y realizando colaboraciones con grandes estrellas de la música pop como Lady Gaga, Dua Lipa y Selena Gomez.

Pero ahora, Cardi B se unirá a la lista de colaboradoras de BLACKPINK y los BLINKS están intrigados y ansiosos por poder escuchar esta intrigante mezcla. Además de que David Guetta se menciona como uno de los responsables por producir el title track, “Lovesick Girls”, en donde también se le dan créditos a Jisso y Jennie por producción y escribir la letra.

Esto es un gran paso puesto que las jóvenes no solían estar involucradas en escribir o producir la música.