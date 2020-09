Reynosa, Tamauliipas, 5 de Sep. de 2020.- Los productos de sorgo de Tamaulipas, que cada año siembran entre 650 mil y 700 mil hectáreas en el ciclo otoño-invierno, urgieron al Secretario de Agricultura Víctor Villalobos Arámbula que despierte de su letargo y atienda el compromiso que hizo con ellos el Presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre el precio de garantía a éste cultivo.

El Presidente de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, Agustín Hernández Cardona, dijo que el estímulo del «precio objetivo», «precio preferente» o «precio de garantía» como quiera llamársele, correspondiente al pasado ciclo en que produjeron un millón 330 mil toneladas, entregadas a bodegas en mayo y junio, sigue pendiente.

Ya desde el año pasado se había planteado al Secretario Villalobos el precio de 3 mil 735 pesos, pero quedó pendiente de publicación en el Diario Oficial de la Federación, a pesar del compromiso hecho por éste, de tal forma que no puede decir que no estaba planteado, justificado o que no estaba enterado.

Lamentablemente, refiere, los miles de pequeños y medianos productores del norte de Tamaulipas, que con su esfuerzo y trabajo siembran más de 800 mil hectáreas y aportan a la producción nacional en promedio 2 millones de toneladas de sorgo y un millón de toneladas de maíz, entre otros cultivos, tienen dos años de crisis por la reducción drástica en presupuesto de estímulos al campo, creados desde 1994 para compensar las asimetrías con los productores «gringos», derivadas del TLC.

Y la falta de esos estímulos como el PROCAMPO, apoyos en diésel, en infraestructura, en créditos, entre otros, ha llevado a la falta de liquidez y carteras vencidas, de tal forma que no tienen los recursos para realizar las preparaciones de tierras para el siguiente ciclo que empieza en noviembre.

Expuso que más del 70 por ciento de las 800 mil hectáreas no están preparadas, de tal forma que quedan fuera del aprovechamiento de la «cosecha de agua de septiembre» como la que se está teniendo éstos días con lluvias que van de 2 y hasta 4 pulgadas en éste primer frente frío húmedo, lo cual será en detrimento de un mejor ciclo agrícola.

De ese tamaño es la importancia del apoyo en la cobertura del precio objetivo o complemento del precio de comercialización del sorgo en Tamaulipas, y por eso seguiremos insistiendo por todas las vías institucionales que hemos tocado.

Le recordamos el compromiso al Delegado Federal en Tamaulipas José Ramón Gómez Leal, para que sea el conducto ante las diversas instancias del gobierno federal.

Le recordamos el compromiso al Delegado de Gobernación, Felipe Garza Narváez, quien ha sido conducto para llevar nuestras peticiones a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien nos recibió el pasado 22 de Julio y ofreció buscar la respuesta a nuestras demandas.

Le recordamos el compromiso en forma directa al Secretario de Desarrollo Rural del Gobierno Federal, Víctor Villalobos Arámbula, quien tiene en sus manos el asunto desde el 2019, bien soportado y justificado, con datos de sus propias instituciones como FIRA e INIFFAP.

Le recordamos el compromiso a los Senadores Américo Villarreal Anaya y Guadalupe Covarrubias Cervantes, que ofrecieron ser solidarios con el campo tamaulipeco en sus campañas; así como a todos los Diputados Federales de la entidad y a su presidente del Congreso Mario Delgado Carrillo.

Y asimismo, le recordamos el compromiso que hizo con nosotros en su pasada visita a Matamoros y Reynosa, Tamaulipas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 28 de agosto, cuando le abordamos en la carretera, recibió nuestra carpeta de peticiones y al día siguiente, ofreció atender la demanda, de precio de garantía de 3 mil 735 pesos a tonelada de sorgo y liberar el agua de las presas de Chihuahua, para garantizar la cobertura de los compromisos internacionales con Estados Unidos, así como los del Distrito 025 Bajo Río Bravo, de Tamaulipas, donde desde hace 5 años nos han reducido el agua para riesgos, en detrimento de la economía regional.

Añadió que de no encontrar respuestas favorables, en un tiempo razonable que cada vez agota más la paciencia de los agricultores, podrían volver a las movilizaciones y bloqueos, que al parecer, es la única voz que escuchan los insensibles funcionarios de que se ha rodeado el presidente, pues no entienden que la 4T,, quiere decir transformación no «Tortuguismo, Tortuguismo, Tortuguismo y Tortuguismo».