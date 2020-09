El secretario del Trabajo en la entidad, Miguel Villarreal Ongay le acaba de poner el cascabel al gato, al señalar que inició un periodo de limpia en los sindicatos y los cuales deben de transparentarse a partir de ya, en virtud de la obligación que tienen por la coincidencia de los Artículos 365 Bis de la Ley Federal del Trabajo y el 78 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública a efecto de que pongan a disposición de la ciudadanía toda la información relacionada con ese tipo de organizaciones.

El encargado de los asuntos laborales en la entidad considera que hay registradas más de 800 organizaciones

sindicales, de las que, no se sabe hasta la fecha si funcionan o no, pero, ya está en marcha un proceso de

actualización, así que, dentro de un tiempo considerable podrá señalarse con precisión la cantidad de sindicatos

vigentes.

La responsabilidad de los sindicatos para actualizarse comienza con la especificación del Artículo 365, donde dice

que deben registrarse en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a cuyo efecto remitirán en original y copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva, una lista o listas autorizadas con el número, nombres, CURP y domicilios de sus miembros, la cual además contendrá, al tratarse de las organizaciones conformadas por

trabajadores, el nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que se prestan los servicios.

Al tratarse de los que fueron creados por patrones, el nombre y domicilios de las empresas, en donde se cuente con trabajadores.

Además, deben de tener una copia autorizada de los estatutos, cubriendo los requisitos establecidos en el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, una copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubiese elegido la directiva.

El Artículo 365 Bis, que se agregó en la Reforma del 2019 a la Ley Federal del Trabajo, precisa que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral hará pública, para consulta de cualquier persona, debidamente actualizada, la información de los registros de los sindicatos.

Asimismo, deberá expedir copias de los documentos que obren en los expedientes de registros que se les soliciten, en términos del artículo 8o. Constitucional y de lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El texto íntegro de los documentos del registro de los sindicatos, las tomas de nota, el estatuto, las actas de asambleas y todos los documentos contenidos en el expediente de registro sindical, deberán estar disponibles en los sitios de Internet del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Por tanto, los registros de los sindicatos deberán contener, cuando menos, los siguientes datos, domicilio, número de registro, nombre del sindicato, nombre de los integrantes del Comité Ejecutivo, fecha de vigencia del Comité Ejecutivo y número de socios.

Referente a los documentos que obran en el expediente de registro de las asociaciones, sólo estará clasificada como información confidencial los domicilios y CURP de los trabajadores señalados en los padrones de socios, en términos del último párrafo del artículo 78 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En Tamaulipas todavía no se ve nada de esto, sin embargo, ello no quiere decir que los ciudadanos de la entidad no puedan pedir informes respecto a los sindicatos, sus fines, conformación y el modo de funcionar, de tal manera que el secretario del Trabajo pudo quedarse corto respecto a la obligación que tienen los dirigentes de los Sindicatos y sus comités de actualizarse ante la dependencia a su cargo, porque no puede subirse a las páginas de la Internet el listado de organizaciones si no se encuentran actualizadas, porque las hay como el de Electricistas y Conexos, el de Carpinteros, el de Veladores y hasta el de Albañiles que ya nadie sabe si están vigentes.

Era un Sindicato por oficio o por actividad y la verdad es que ya muchos de ellos no funcionan así, el ejemplo más claro, es el de Camiones Materialistas que tenía su domicilio oficial al sur la Calle Berriozábal, inmueble que está cerrado desde hace muchos años y la organización pudiera decirse que desintegrada, si se considera que para trabajar en la transportación de materiales de construcción ya no se requiere estar en el sindicato ni tener placas exclusivas para ello.

Esta organización sindical, es de las que tienen que actualizarse ante las autoridades laborales de la entidad y al no cancelar registro, cualquier persona que resida en Tamaulipas, podría requerir que suba a las páginas de la Internet sus documentos legales, sus ingresos y los listados de sus integrantes.

Ahora bien, como se el escenario está más canteado para la desaparición de sindicatos de trabajadores o de patrones, debe quedar bien claro que el registro del sindicato y su directiva otorgado por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, de acuerdo con el Artículo 368, produce efectos ante todas las autoridades.

En tanto, el Artículo 369, considera que el, registro de sindicatos, federaciones y confederaciones podrá cancelarse por tres razones, disolución, dejar de tener los requisitos legales y cuándo incumpla con su objetivo o finalidad.

Esto último se refiere a casos en los cuales, los dirigentes, apoderados o representantes legales incurran en actos de extorsión en contra de los patrones, exigiéndoles un pago en dinero o en especie para desistir de emplazamientos a huelga o abstenerse a iniciar o continuar un reclamo de titularidad de contrato colectivo de trabajo.

En caso de que haya conflictos por este tipo de situaciones, de acuerdo con la reforma publicada en el Diario oficial del primero de mayo del año pasado, serán los Tribunales quienes resolverán sobre la cancelación de los registros.

Actualizar y transparentar los sindicatos en Tamaulipas implica determinaciones de ambos lados, es decir, las

autoridades pedirlo a las organizaciones y los dirigentes de éstas leer con detenimiento todos los elementos

considerados en la nueva Ley Federal del Trabajo, obvio, para que esto funcione, deberán de ponerse fechas tanto a la actualización como a la transparencia o de plano que los ciudadanos metan su cuchara para que, la Ley se cumpla y que las organizaciones sindicales dejen de ser enclaves misteriosas o botín de unos cuántos.

Esta entidad es de las que más sindicatos tienen y sacar la cuenta es muy simple, solo de maquiladoras hay más de 600 y quizá puedan ser 800 de otro tipo de empresas, pero, la verdad transparente podrá saberse una ve que la secretaria del Trabajo en la entidad de haga público el listado de organizaciones que se actualizaron y que tienen sus datos a la vista de todo mundo.