CIUDAD DE MÉXICO, 3 de Sep. de 2020.- María Luisa Albores González tomó posesión este jueves como nueva encargada de la política ambiental del país, después de reunirse con Víctor Manuel Toledo, en las oficinas centrales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ubicadas en avenida Ejército Nacional en la Ciudad de México.

En el encuentro, Toledo acompañado de los titulares de Profepa, INECC, Conafor, Conanp, e IMTA, presentó un reporte sobre la situación de los programas y acciones realizados en los últimos 15 meses.

En su oportunidad, la ahora titular de la Semarnat propuso a los integrantes del sector ambiental trabajar en equipo, atendiendo a las comunidades y retomando lo avances, «con propuestas que germinen desde abajo y en colectivo».

AGRESIÓN A TOLEDO

Patricia Moguel Viveros esposa de Víctor Manuel Toledo dio a conocer a través de su página de Facebook que, en su casa de Morelia, Michoacán, desconocidos depositaron glifosato sobre el techo de su jardín, herbicida que prohibió el biólogo durante su paso por la Semarnat.

La señora señaló que, aunque Toledo contó con la protección de elementos de seguridad en las últimas dos semanas, en ningún momento ella le pidió que renunciara a su cargo.

«Víctor si tuvo seguridad como la casa en estas dos semanas, pero no ha pasado nada más. Yo nunca le pedí a Víctor que renunciara y mucho menos por motivos relacionados con esta naturaleza. Para los que me conocen saben que yo también soy una luchadora social y ambiental ecofeminista lo que me ha llevado en otros momentos a recibir directamente amenazas (sic)», escribió.