Ciudad de México 4/09/2020.-

Galilea Montijo es una de las caras más conocidas en los matutinos de televisión y es que lleva más de 13 años en “HOY”. Ante esta pandemia y tanto tiempo de estar a cuadro en el mismo proyecto, la tapatía señaló que no podría dejar el programa, pese a que ella cada año pide un descanso a sus jefes.

Las declaraciones las realizó, luego que trascendiera un rumor de que solo este 2020 estaría en el programa.

Mira, yo cada año le pido a la empresa que me deje descansar, pero la empresa me dice quédate otro año, quédate en esta producción, y yo hago lo que la empresa me pide hacer. No es que esté cansada, pero voy a cumplir 13 o 14 años. Pero si no hiciera “HOY” me faltaría muchísimo porque es un programa que quiero muchísimo, si me dicen vas a HOY el otro año sí voy porque lo quiero mucho

Galilea Montijo