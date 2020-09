México, 30 de Septiembre 2020. La noticia de la cuarta jornada jornada en Roland Garros se ha producido fuera de la pista. Y es que Serena Williams, la sexta favorita del cuadro y tres veces campeona del Abierto, ha anunciado su baja del torneo por culpa de una lesión en el talón de Aquiles de su pierna izquierda.

Serena, que el pasado sábado cumplió 39 años, tenía que enfrentarse a la búlgara Tsvetana Pironkova, número 157 del mundo, para seguir con su camino hacia su título de Grand Slam número 20, un récord que le permitiría igualar a la australiana Margaret Court pero que en los últimos majors se le resiste.



«Me encanta jugar en París y adoro la tierra batida, así que quería hacer un esfuerzo. Sin embargo, tengo un problema con el tendón de Aquiles. me cuesta incluso andar y eso es un signo claro de que tengo que parar para intentar recuperarme», explicó Williams durante su rueda de prensa.

«Hablé con mi entrenador, le pregunté qué estaba pensando y los dos hemos valorado que jugar no era una buena opción porque aún no estoy recuperada de mi tendón. No ha tenido tiempo de sanar después del US Open«, ha explicado.

«No puedes seguir jugando con este problema, si no quieres que vaya a peor», admitió la triple ganadora en París (2002, 2013, 2015).



La pupila de Patrick Mouratoglou cierra temporada y no volverá a la competición oficial hasta la próxima gira por las antípodas del mes de enero. Precisamente en Melbourne, en 2017, sumó el que de momento es el último de sus 23 ‘majors’. Paró después para ser madre de Olympia y, desde entonces, ha levantado un único torneo en Auckland 2020.