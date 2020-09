Todo aquello que han dicho los unos y los otros sobre el asunto del presupuesto de Egresos de la Federación y sus alcances para las entidades del país tomará forma a partir de esta semana, porque los responsables de los números al interior de la Cámara de Diputados tienen que concretar datos para reducir el nivel de las especulaciones que hay en todas direcciones.

De las entidades hacia la Cámara Baja del Congreso de la Unión, lógico que los Gobernadores han pedido a los

Diputados de sus entidades que se pongan abusados para que el cualquier momento y en cualquier lugar negocien aumentos en las participaciones para el año 2021, porque les harán mucha falta, dado que traen infinidad de pendientes por este asunto de la pandemia de COVID-19, la cual les ha obligado a invertir recursos que usarían en otros proyectos.

Es de suponer que, debido a la circunstancia de que uno de los Diputados tamaulipecos sea el responsable de la

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados da cierta ventaja sobre el resto de las

entidades porque cualquier remanente de presupuesto o programa que haya está en condiciones de direccionarlo a la entidad, sin embargo, parece que no lo hará, ya que, Erasmo González Robledo, el Legislador en mención, hizo ver que será la misma cantidad de este año, la que podría tener Tamaulipas en el 2021.

De alguna manera significa ventaja, porque en el escenario de hoy aquello que rifa son las reducciones presupuestales y mucho se ha hablado de que la entidad está en la mira y podrían quitarse varios miles de millones de pesos, acción que sería desastrosa, porque el dinero público se requiere para resolver las necesidades de las ciudades y comunidades de la entidad.

Se supo que González Robledo le pondrá números al proyecto de presupuesto de egresos para Tamaulipas, porque tiene los datos a la mano y porque quiera acallar las demandas de sus paisanos en el sentido de posibles reducciones, en virtud de la política de quita recursos que tiene el Gobierno de la República ya que, primero son sus programas y actividades y después las que tienen en plan los titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades.

Dedicarse a defender el presupuesto no les quita nada a los Diputados Federales y a los Senadores, al contrario, les da la oportunidad de aparecer como gestores positivos y quizá hasta puedan contar con el reconocimiento de los ciudadanos si en realidad se logra sostener el mismo presupuesto del año anterior, porque ello significaría que los recortes no llegaron y aunque se podrá hacer menos en 2020, porque los precios de los insumos se modifican en forma dinámica de un periodo a otro, la realidad es que, no quitarles recursos presupuestales a una entidad en estos tiempo de dificultades económicas de la Federación.

Hasta donde se sabe el aspirante a la presidencia municipal de Madero, podría dar a conocer a los medios de

comunicación este inicio de semana, cual es a verdad del presupuesto para Tamaulipas en el 2021 y dejar en claro si su intervención pintó para que en educación, salud, carreteras, programas sociales, medio ambiente y desarrollo municipal las cantidades son considerables.

De Legisladores a Legisladores el lenguaje tiene que ser de entendimiento, de ahí que resulte interesante la decisión del Diputado Federal González Robledo, para dar a conocer a sus compañeros Diputados Locales, la realidad sobre el PEF para Tamaulipas y si este es el camino, los de aquí ya saben que hacer el año que viene para que, los de allá se pongan a trabajar y mejoren la perspectiva presupuestal del año siguiente.

La mirada del pueblo hacia los Diputados no es por el partido político al que pertenecen, ni por el color que hablen, los ciudadanos solo ven si sus congresistas cumplen con el trabajo para el cual fueron electos y tomarán nota de los resultados que aporten, para sacar el apunte el día de la siguiente elección y, votar por aquellos que se fajaron por Tamaulipas, no por los que solo hablaron y prometieron sin cumplir nada.

Esa toma de nota es trascendente, si se considera que los tamaulipecos han usado su voto con estrategia en las

últimas elecciones y ya saben con quienes se equivocaron, por tanto, la elección del 2021 tendrá una característica especial, reposicionará a las fuerzas políticas que operan las regiones de la entidad.

Los otros.

La llegada de la exdiputada Teresa Aguilar Gutiérrez a formar parte del Ayuntamiento, trae preocupados a funcionarios y trabajadores que colaboran en la administración de Xicoténcatl González Uresti, sobre todo, porque hay una versión en el sentido de que ella evaluará que hace cada uno y pedirá al alcalde quienes que quedan y quienes se van.

Es probable que el asunto no sea para tanto, porque ella no fue la que ganó la elección, pero, tampoco puede

desconocerse que llega con una clara encomienda en el sentido de enderezar el barco municipal porque quieren

mantenerlo a flote en la política.

Como directora de Análisis y Estrategia del Ayuntamiento, la exfuncionaria de la Contraloría Estatal puede hacer

muchas cosas que antes, desde esa misma oficina no se hicieron, hasta el nombre de la dependencia se presta para ello, solo hay que echarle imaginación y ganas para cambiar la orientación del proyecto político-administrativo del Ayuntamiento.

Desde luego, esto implica sacrificio de tres o cuatro funcionarios que están muy acostumbrados a no rendirle cuentas a nadie y ni siquiera medir el impacto de su proceder en la sociedad para asuntos de imagen y de política, en el entendido de que todo fuera mejor si cada acción que se llevó a cabo hubiese repercutido de manera positiva tanto para ciudadanos como para los responsables de gobernar.

De pronto, las Unidades Académicas multidisciplinarias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, pasaron de ser cincuentonas a sesentonas y setentonas, porque ahora celebran años como estos últimos dos casos.

Leyes y Medicina de Tampico, son de las de 70 y en esta capital, comenzaron las de más de sesenta, como es el

caso de la de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano que dirige el Mtro César Carranza Avendaño, que cumplió 63 años de forma profesionales en las ramas de Trabajo Social, Psicología y Nutrición, motivo por el cual el Rector, Mtro José Andrés Suárez Fernández, expresó sus parabienes a alumnos, docentes y directivos, ya que, es una de las que tienen certificadas sus carreras y con reconocimientos de las instituciones que llevan cabo la revisión para otorgar los documentos que avalan el cumplimiento de la normatividad y los protocolos.

Por estas semanas, también festejará un año más de su fundación otra de las Instituciones sesentonas de la UAT, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, que es más o menos de la misma edad que Trabajo Social.

El Rector dijo que son 63 años de formar ciudadanos útiles, profesionistas capaces de entender el desarrollo de

Tamaulipas y de México, mencionó también que, en la administración rectoral, están orgullosos del trabajo docente de dirección porque da brillo a la universidad.

En Veracruz, el presidente de la República, Andrés López Obrador, entregó la administración de los puertos del país a la Secretaría de Marina, para que acabe con el contrabando y el ingreso de drogas que hacen daño a los jóvenes del país e hizo ver que nadie como Marina para poner orden en las Aduanas Portuarias, aunque también debe de hacerlo en las Aduanas de las Fronteras, porque miles de tamaulipecos son víctimas de la corrupción y los contubernios que hay entre funcionarios federales y delincuentes que viven al margen de la Ley, los cuales tienen fijan cobros que nada tienen que ver con los impuestos.