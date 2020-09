Cd. de México, 3 de Sep. de 2020.- En la conferencia de prensa diaria, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó que se prevé que en octubre podría haber semáforo verde en la mayoría de los estados, dijo que esas predicciones pueden cumplirse o no y eso depende de que se cumplan las medidas sanitarias contra el COVID-19.

De acuerdo a lo compartido en el portal de El Heraldo de México, el funcionario dijo que los modelos matemáticos de predicción de la epidemia se basan en las condiciones de la realidad en el momento en que se realizan.

“No son promesas de campaña, no es el tarot, no funciona así, uno hace una consideración de los métodos de epidemiología matemática, conforme a las condiciones de la realidad y si esas condiciones no se cumplen, no se cumple la predicción”, agregó.

“Si y solo sí se cumplen las condiciones que generaron la predicción, si el comportamiento social es favorable a disminuir contagios, como la sana distancia, el lavado de manos, entre otras, entonces es probable que se cumpla la predicción”, insistió López-Gatell.

En ese sentido, el subsecretario se refirió a los comentarios en redes sociales sobre las nuevas predicciones.

“Si llegamos a octubre y no se cumplen los semáforos verdes, que no se frustren ni se inquieten demasiado”, dijo.