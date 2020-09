ESTADOS UNIDOS: 5 sep 20 La cantante americana acudió al Live Lounge de BBC Radio 1 para ofrecer un cover contundente y conmovedora del último sencillo de Billie Eilish, “My Future”. Siendo la primera artista en tocar el “Live Lounge Month” de la estación este año. Ella es una invitada frecuente, con sus versiones anteriores incluyendo ‘No Tears Left To Cry‘ de Ariana Grande con Mark Ronson, ‘Summertime Sadness’ de Lana Del Rey y la versión de Roberta Flack de ‘The First Time Ever I Saw Your Face‘.

Sin embargo, esta vez la cantante original respondió y Billie Eilish se vio muy conmovida por la elección de su música y la interpretación, por lo que decidió enviarle un gran ramo de diferentes flores en colores rosados a Miley Cyrus, acompañado de una nota que esperanzó a muchos fans de una posible reunión.

“Miley, muchas gracias por tu dulce cover de “My Future”. Espero que nos podamos reunir pronto, cuando todo esto acabe. Con amor, Billie”, escribió la cantante de 18 años.

Emocionada, Cyrus publicó la fotografía del dulce regalo en Twitter y escribió, etiquetando a Billie: “ESTRELLA DE ROCK @billieeilish ¡TRAJO EL RAMO MÁS HERMOSO DEL MUNDO! HIZO MI MALDITO DÍA! ¡TE APRECIO A TI Y A TU ARTE!”