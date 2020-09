Matamoros, Tamaulipas, 8 de Sep. de 2020.- Por instrucciones del alcalde Mario Alberto López Hernández, la secretaría del Ayuntamiento mantendrá a partir de este día diálogos con la familia de la joven Karen en su petición del esclarecimiento de los hechos en donde perdió la vida, porque en Matamoros no se permitirá que grupos de políticos lucren con el dolor de personas desaparecidas.

Y para brindarles todo el apoyo que requieren y atendiendo las indicaciones del Presidente

Municipal, este martes el secretario del Ayuntamiento, Federico Fernández Morales se reunió

con la familia de la joven, quienes se desligaron de cualquier movimiento activista.

En la plática sostenida con el funcionario municipal, los familiares de Karen reiteraron que

continuarán alzando la voz en demanda de justicia, pero ajenos a cualquier situación partidista.

Más tarde, entrevistado por representantes de medios de comunicación, Fernández Morales

dijo que el Presidente Municipal lo instruyó para que se brinde asesoría a la familia de la joven

Karen y otras personas que manifestaron tener familiares desaparecidos.

Como ustedes saben agregó, es la Fiscalía General de Justicia en Tamaulipas quien tiene a

cargo las carpetas de investigación, sin embargo independientemente de caso de Karen

algunas otras mujeres activistas han solicitado la intervención de regidores para que a través

de sus comisiones se busque garantizar más seguridad a todas las personas, no solamente a

las mujeres.

Mencionó que en el encuentro que sostuvo también con la comisión integrada por las activistas

sociales, se les pidió que los asuntos que causan dolor a las familias y a la misma sociedad

matamorense no sean politizados “porque hay gente que saca provecho y politiza la situación”.

Hemos hecho saber tanto a la familia de Karen como a la comisión de activistas que nuestra

policía es únicamente de vigilancia municipal, pero tenemos relación con la policía estatal

acreditable, motivo por el cual añadió, solicitaremos también al Gobierno del Estado más

policías para incrementar la seguridad.

Dijo que se propuso a la comisión de mujeres la integración de una asociación civil sin fines de

lucro que conjunte al grupo de personas, cuyo fin los motiva a reunirse, en este caso, sería

integrada por familiares de las personas desaparecidas.

El funcionario municipal hizo referencia a que el sufrimiento de las familias no debe tener color,

“de ninguna manera; es un tema que no distingue ninguna ideología política, ni ninguna

inclinación de una persona por una preferencia partidaria”.

Lo anterior al referirse a Coral Mondragón, activista y militante de un partido político en donde

ha ocupado cargos como dirigente juvenil “hablamos con ella en esta comisión de activistas, y

me lo dijo, es integrante de las juventudes del PAN, pero que ella actúa como persona, como

sociedad civil, desligada completamente del movimiento partidario.

Ella lo reconoce y me dijo que no tienen nada que ver las siglas del partido en eso, entonces

no es un tema político”, concluyó.