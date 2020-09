Cd. Victoria, Tamaulipas, 10 de Sep. de 2020.- Los integrantes del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), resolvieron en sesión virtual, cuatro procedimientos sancionadores ordinarios respecto a diversas quejas presentadas por las representaciones de diversos partidos políticos acreditados ante el

Instituto electoral.

De acuerdo al orden del día, como primer punto, se aprobó el proyecto respecto al

expediente PSO-08/2020 y PSO-09/2020, iniciado con motivo de la denuncia presentada

por Acción Nacional contra el diputado Rigoberto Ramos Ordoñez, diputado local en el

estado, resolviendo como existente la infracción, misma que consistió en promoción

personalizada en contravención de lo establecido en el párrafo octavo del artículo 134 de

la Constitución Federal.

Al dar lectura al proyecto de resolución por parte del Secretario Ejecutivo, Juan de Dios

Álvarez Ortiz como segundo punto de la resolución, se impone al referido ciudadano una

sanción consistente en amonestación privada.

Asimismo, como tercer punto de este acuerdo, se resolvió que son inexistentes las

infracciones atribuidas al C. Rigoberto Ramos Ordoñez, y al partido político Morena, por

culpa invigilando, consistentes en actos anticipados de campaña, uso indebido de

recursos públicos, y denostación de la imagen del Partido Acción Nacional, así como la

relativa a promoción personalizada atribuida al citado ente político por culpa invigilando.

Respecto al procedimiento sancionador ordinario presentado en esta sesión virtual de

carácter extraordinaria, las y los integrantes del Consejo General del IETAM, resolvieron

que en el expediente PSO-11/2020, se impone al referido ciudadano una sanción

consistente en una multa de cien veces la unidad de medida y actualización, equivalente a

$8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.).

Asimismo, se señala en el acuerdo, que al C. Rigoberto Ramos Ordoñez, en su calidad de

Diputado Local del Congreso del Estado de Tamaulipas, en caso de reincidencia dicha

sanción podrá ir aumentando, conforme a las diversas sanciones previstas en el artículo

310, fracción X de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas.

Otro de los puntos resueltos en esta sesión virtual, es la resolución respecto a la denuncia

presentada por el C. Jorge Mario Sosa Pohl, representante del PRD ante el IETAM, en

contra del C. Juan Manuel Flores Perales, actual regidor del Ayuntamiento de Nuevo

Laredo, se acredita la infracción de promoción personalizada atribuida al C. Juan Manuel

Flores Perales, respecto de la colocación de promocionales físicos en diversos domicilios

del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. En ese sentido, se impone al referido

ciudadano una sanción consistente en amonestación pública.

Sobre este punto, el consejero Oscar Becerra Trejo, respondió a la petición del representa

del PRD ante el Consejo, en el sentido de responder sobre en qué consiste la

amonestación pública, el consejero argumentó que respecto a la amonestación pública,

está se exhibe y se presenta en los catálogos de los sujetos sancionados en Tamaulipas.

Por su parte, el consejero presidente, Juan José Ramos Charre, agregó que es una

prevención y una llamada de atención, así como una advertencia como sujeto

responsable para que haga o deje de hacer determinada acción, por lo que de seguir así,

dijo, recibirá una sanción mayor.

Finalmente, en cuanto al expediente PSO-13/2020, iniciado con motivo de la denuncia

presentada por el partido político de Morena, a través del representante propietario ante el

Instituto, en contra de la C. Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez, diputada local e

integrante del Partido Acción Nacional, resolvieron como inexistentes las infracciones

consistentes en actos anticipados de campaña y promoción personalizada en favor de la

funcionaria pública.

En esta sesión, en la que se presentaron inconvenientes técnicos para trasmisión de la

sesión virtual, las y los integrantes del Instituto, otorgaron incentivos económicos a dos

integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional, siendo acreedores, los CC. Jesús

Castillo González y Juan Manuel Guerrero Jiménez, quiénes se desempeñan como

Coordinadores de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto.

En este sentido, se vincula directamente a los resultados obtenidos en la Evaluación del

Desempeño, mismo que corresponde a una retribución de $10,000.00 (Diez mil pesos

00/100 MN) y un reconocimiento consistente en un Diploma, correspondiendo dichos

incentivos a los Miembros del SPEN.