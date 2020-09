Sabor a intervención estatal fue el que dejó la llegada de la exdiputada y exalcaldesa de Victoria a la presidencia

Municipal, Tersa Aguilar Gutiérrez, a quien designaron como Directora de Análisis y Estrategia, en sustitución Felipe San Martín González, quien luego de ser asesor en la campaña electoral de Xicoténcatl González Uresti desempeñó esa función con resultados escasos.

La exdiputada llega al equipo de trabajo del alcalde, procedente de una posición relevante dentro de la

administración estatal, ya que, trabajaba como Subcontralora de Evaluación y Mejora de la Gestión, en la

Contraloría Gubernamental, dónde su jefa era María del Carmen Zepeda Huerta, que sustituyó a Mario Soria

Landeros, quien dejó esa institución hace casi un año.

La exdiputada estuvo pendiente de la cristalización de todos los elementos que dan forma al Programa Estatal de

Mejorar Regulatoria que todavía a fines de agosto sumaron la publicación en el Periódico Oficial del Estado de

Tamaulipas, del Reglamento Interno del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria ya que, tenía también el cargo de

Comisionada Estatal de Mejora Regulatoria.

Con estos antecedentes, queda claro que el enfoque de su trabajo en el Ayuntamiento, será mejorar todo aquello

que urja para que la percepción política de los ciudadanos cambie en los próximos meses, cosa que urge al partido que llegó al poder municipal a los miembros del Ayuntamiento.

Por lo pronto a ella ya le dijeron que San Martín González, jamás aportó cosas positivas a la administración y que la oficina que ocupará, siempre fue enigmática para todos los colaboradores del alcalde.

La designación de la exdiputada para el encargo de Directora de Análisis y Estrategia, se hizo desde la noche del

martes y se oficializó mediante la información de la alcaldía este miércoles en un boletín en el cual se hace ver

quela nueva funcionaria se sumará a los esfuerzos del equipo de trabajo del Alcalde, para aprovechar las áreas de

oportunidad que permitan mejorar el desempeño de la administración municipal.

Desde luego que suena bien la incorporación de la exlegisladora al Ayuntamiento, porque además conoce de ese

asunto, puesto que formó parte de un Cabildo y se quedó al frente de la presidencia municipal, cuándo el alcalde en funciones de aquel entonces, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, es decir, en la época en que el Gobernador de

Tamaulipas era el licenciado Manuel Cavazos Lerma.

Otra de las lecturas que hay respecto a la función que desempeñar la esposa del ingeniero Roberto Salinas Salinas, quien fue presidente del comité estatal del PAN, es que llega a intervenir el gobierno municipal para tratar de recatarlo de la crítica social debido a las no conformidades mostradas por la población.

El asunto es que, se trata de una mano al cien por ciento panista de manera que, quienes trabajan en el

Ayuntamiento y no se identifican al cien con los colores del partido que los llevó al poder municipal, tendrán que

cambiar de actitud y dar otra cara a los ciudadanos.

Algo que sí debe quedar claro que la licenciada Aguilar Gutiérrez, no va a sustituir a nadie más, con la oficina que le dejó San Martín González será suficiente, porque además ella lo subrayó, el alcalde González Uresti no renunciará.

Los otros.

Sabedoras de que el IMSS no les ayudará para reducir sus temores de contagios de COVID-19 mediante las

pruebas de PCR, las representantes sindicales de la Maquiladora APTIV que lidera la señora Dolores Zúñiga

Vázquez número Uno de esta capital, que se dedica a la manufactura de partes para vehículos insistirán la

autorización de las mismas, porque son la mejor garantía para determinar si más de 50 personas que tienen los

síntomas padecen la enfermedad.

En algún momento solicitaron el respaldo de la Secretaría de Salud, pero, no pudieron hacerse todas las pruebas

porque era cuándo los picos de la pandemia estaban más altos y lama la atención de que, pasan y pasan semanas y en la misma empresa se mantiene un número significativo de casos sospechosos a quienes se les resuelve enviándolos a la casa.

Exteriorizaron su reclamo porque quieren que la institución de la cual son derechohabientes, pague el costo de la

prueba y que no realiza, porque se trata de más de cinco mil pesos por persona, de manera que, si son 50 deberán de invertir 250 mil pesos, mismos que salvan con mandar a los trabajadores a sus casas y que, cuándo se sientan bien, porque en ningún momento el Seguro Social les da consulta o monitorea, las empresas vean su incorporación al trabajo.

Por eso, luego dicen los derechohabientes que para lo único que han salido buenos los funcionarios es para

aplaudir por minutos completos a quienes fallecen a causa de la pandemia, sin embargo, poco o nada es aquello

que en realidad hacen a favor de los trabajadores, al menos, de las empresas de Tamaulipas y en especial de las

maquiladoras.

La preocupación de los trabajadores con síntomas y de sus familias, los ha llevado a pagar por pruebas rápidas que no son confiables y que tampoco garantizan que haya una relación entre sus síntomas y el coronavirus, dado que, la serología siempre da falsos positivos, aunque deben de pagar de su dinero, sueldo o de los recursos de la familia, los más de mil 500 pesos que cuesta en los laboratorios privados ese tipo de análisis.

Desde el principio de la pandemia, la estrategia del Instituto que da servicios médicos a los trabajadores

asalariados, fue no gastar en atención médica y menos en pruebas, centraron su tarea en aplaudir y en contar con camas con ventiladores para atender los casos complicados de COVID-19, para ver que se recuperaran y de no lograrlos, sumar a las estadísticas las personas fallecidas en el país.

El otro punto y lo dicen las dirigentes de los trabajadores de maquiladoras, es que los patrones también se siente

desencantados por la actitud de la institución ya que, no da servicio médico preventivo , ni lleva a cabo pruebas de PCR, solo da indicaciones a los directivos para que, al detectar personas con síntomas, los manden a su casa por tres días o por una semana, según se sientan, cosa que en ocasiones se prolonga hasta por la quincena y tiene que estar al pendiente de los obreros, porque cuándo menos piensan ya se salieron de sus casas y se fueron a trabajar en otras cosas, al fin y al cabo no les pueden dejar de pagar aunque no estén en la línea de producción.

Todo indica que podrá terminarse la pandemia, algo que todo mundo espera que suceda pronto y tanto patrones como obreros no contarán una historia buena de su aseguranza.