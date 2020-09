Estados Unidos, 09 de Septiembre 2020. Ryan Shazier, uno de los mejores linebackers de los últimos años con los Steelers, anunció oficialmente su retiro de los emparrillados. Este miércoles, el jugador subió un video a redes sociales donde dio a conocer su decisión.

El ex LB de 28 años había sufrido hace casi tres años una impactante lesión en la columna vertebral que casi lo dejó con parapleja y se encontraba en la lista de reserva de Pittsburgh. Su carrera cierra con 46 juegos disputados y dos veces seleccionado al Pro Bowl.

«He entregado mi vida al juego. Amo todo sobre él. El fútbol me dio todo lo que siempre quise y más. Me enseñó sobre el trabajo duro, la dedicación, el trabajo en equipo. Y estoy aquí para hacerle saber al mundo que hoy me retiro oficialmente del juego que tanto amo»; mencionó en su video.

La terrible lesión que marginó a Shazier del fútbol americano

El 4 de diciembre de 2017, el defensivo sufrió una escalofriante lesión durante un juego contra los Bengals de Monday Night Football. Shazier intentó taclear a Josh Malone; sin embargo su cabeza chocó contra el cuerpo del rival. De inmediato el LB quedó tendido en el campo y con dificultad para moverse.

Tras minutos de angustia fue enviado a un hospital , donde tuvo que ser intervenido para estabilizar al espina dorsal. Tras ello, tuvo que someterse a un estricto periodo de rehabilitación, donde mostró grandes avances.