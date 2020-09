Se roban lo robado, exigen lealtad a ciegas, que nadie les cuestione, quieren que los mexicanos sean los inquisidores, cuando deben de aplicar la ley se hacen los ciegos y sordos, castigan al trabajador con impuestos y premian a los flojos e irresponsables, acrecientan la brecha de la desigualdad, traen a pueblo peleando contra pueblo. Ya del desempleo, la inseguridad, caída de la economía y el mal manejo de la pandemia mejor ni hablamos. Definitivamente estos, los de la 4T, resultaron peor que los del pasado.

Uno de los lemas que maneja el presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR y su equipo cercano es “no robaras” pero resulta que no predican con el ejemplo, hacen lo que tanto critican, resultaron más ladrones que los del pasado, se roban hasta lo robado.

Evidencia de lo que le comentamos la muestra el extitular del INDEP, Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado, JAIME CARDENAS, quien al renunciar detallo una serie de irregularidades, robos, faltantes en los artículos subastados y el manipuleo de funcionarios en las subastas para beneficiarse o beneficiar a sus familiares o amistades.

JAIME CARDENAS denuncio que descubrió que funcionarios del mismo Instituto, pero protegidos por altos funcionarios de la 4T, contrataban empresas valuadoras para que valuaran de acuerdo a su conveniencia autos, residencias o joyas para beneficiarse y las que entraban a las subastas eran mutiladas, les quitaban el valor y las entregan casi inservibles.

Seguramente tiene razón, de hecho y sin ir tan lejos, en redes sociales circula un video con un testimonio de una mujer que adquirió un edificio, subastado por el INDEP, en la capital tamaulipeca. Se suponía que el inmueble estaba en perfectas condiciones, al menos así lo señala la compradora de nombre BLANCA NELLY VELEZ, pero al presentarse en el lugar se percató que estaba banalizado, le robaron hasta las tuberías de cobre.

En ese caso quizá los responsables son los dueños de la compañía de seguridad contratada para resguardar el inmueble, de echo señalan un guardia de ser el responsable del saqueo y estarlo vendiendo por internet. Pero el problema es que la dueña está pidiendo la intervención del INDEP pero no tiene respuesta.

Lo que demuestra que aparte de ladrones son irresponsables los funcionarios del INDEP que, de acuerdo a la denuncia de su exdirector, hasta las subastas electrónicas se manipularon para beneficiar a conocidos, y por malos manejos administrativos el Instituto no cuenta con recursos suficientes para subsistir, hasta deuda en bodegas tienen.

CARDENAS dice que las irregularidades denuncio y como no le hicieron caso renuncio, pero asegura que no lo hizo por falta de lealtad al Presidente pero que ésta no puede ser a ciegas.

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR dijo que pide lealtad a ciegas, o lo que es lo mismo, no está dispuesto a que ventilen las fayas del sistema aunque la administración este saturada de ladrones y corruptos.

En fin, la situación es que con lo que está sucediendo con la 4T le debería quedar claro al pueblo, a los votantes, que en una elección no debemos dejarnos llevar con el corazón sino con la razón, quien vende esperanzas entrega decepciones, es mejor ver buenas propuestas y posibles realidades. Recordar que estos resultaron más corruptos y ladrones que los del pasado.