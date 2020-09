“En política hay que estar preparados para lo que sea pero también para lo

que no venga”.

Palabras menos, palabras más, evocando la filosofía política de su padre, el

periodista Enrique Rivas Ornelas, recién fallecido.

Esa fue la respuesta tajante y serena del Alcalde de Nuevo Laredo Enrique

Rivas Cuellar cuando se le preguntó si considera, en su transitar político, una

Diputación Federal para 2021.

No dijo que SI pero tampoco escondió el esbozo de una sonrisa.

Pero fue claro que todo está supeditado a las circunstancias y veleidades de

la política mexicana.

La reelección le marcó el camino y lo orientó hacia donde corre el viento.

En cuanto a capital político tiene lo propio y suficiente.

Es cierto que en el primer bienio fue difícil echar a andar la maquinaria pero

ahora, en el dos años del trienio la experiencia es basta.

De ser así, Rivas Cuellar ocuparía la curul que actualmente ocupa el

archimillonario dueño de medio Nuevo Laredo, Salvador Rosas Quintanilla.

Habrá que esperar los tiempos.

Muchos políticos neolaredenses se quedaron al final del camino cuando

aseguraban tener el triunfo en el bolsillo.

El asunto es no sólo que querer sino de poder.

Así de sencillo.

Pero de que seguirá brillando la estrella de Rivas Cuellar, no hay duda.

A esperar 2021.

TAMAULIPAS.- De acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral

(INE) los trabajos comenzaron este lunes con la sesión de arranque formal

del proceso 2020-2021 por parte del Consejo General y la cita en las urnas está

programada para el domingo 6 de junio de 2021.

Según cifras y datos publicados, en lo que corresponde a

la elección federal, son nueve distritos de mayoría los que comprende la entidad,

misma que actualmente tiene un total de once diputados en la Cámara Baja, porque

hay dos legisladores plurinominales o de representación proporcional.

El grupo tamaulipeco está integrado por cuatro diputados del PAN, uno

de Morena, tres de Encuentro Social, dos del Partido del Trabajo y una del PRI.

De los legisladores que llegaron por mayoría relativa o voto directo, el primer

distrito (Nuevo Laredo) es ocupado por el panista Salvador Rosas Quintanilla; el

segundo por Olga Juliana Elizondo Guerra del Partido del Trabajo (Reynosa); el

tercero por Héctor Villegas González de Encuentro Social (Río Bravo).

En el cuarto distrito está Adriana Lozano Rodríguez también del PES

(Matamoros), en el quinto Mario Ramos Tamez de Acción Nacional (Victoria), en el

sexto Vicente Verástegui Ostos del mismo instituto político (Mante).

Representa el séptimo distrito Erasmo González Robledo de Morena

(Madero), el octavo Olga Sosa Ruiz de Encuentro Social (Tampico) y el noveno

Armando Zertuche Zuani del Partido del Trabajo (Reynosa).

Las diputadas federales plurinominales son Mariana Rodríguez Mier y Terán

del Revolucionario Institucional y Nohemí Alemán Hernández de Acción Nacional.

Ellos iniciaron sus actividades el 1 de septiembre de 2018, y para esa misma

fecha de 2021 deberán estar siendo relevados por sus sucesores a menos que su

partido vuelva a postularlos y sean reelectos por la ciudadanía.

El 6 de junio también se podrá votar por 22 diputados locales de mayoría y

14 de representación proporcional, así como 43 presidencias municipales, con la

opción de la reelección por un segundo periodo.

PRESUPUESTO AUSTERO.– De cara a la entrega de Paquete Económico

2021, que incluye la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, diputados federales

de Morena y oposición coincidieron en que deben priorizarse las demandas

económicas frente a los efectos provocados por la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, los morenistas van por un gasto austero y la oposición exigió

la suspensión de los proyectos prioritarios del Gobierno.

Se espera que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, entregue a los

diputados federales el Paquete Económico en una ceremonia protocolaria en la que

deberá explicar los parámetros e indicadores del Presupuesto de Egresos y la Ley

de Ingresos.

En este contexto, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado,

reconoció que el próximo, será un año «muy duro en términos económicos», por lo

que aseguró que el Paquete Económico será «responsable» y propondrá medidas

legislativas para obtener recursos adicionales que sean destinados a la atención de

la salud en el país.

En tanto, para el coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero

Hicks, el presupuesto debe contener el impacto, poner las bases de la reactivación

y apoyar a quienes más ha golpeado la emergencia; y demandó la suspensión de

obras como el Aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería de Dos Bocas o el Tren

Maya».

En voz de su coordinador, René Juárez, habrán de «asegurar que en el PEF

2021, no se quite más dinero a estados y municipios, y que no se sigan engordando

los programas electoreros de este Gobierno; por ello se demandará que se

suspendan las obras faraónicas sin sustento y esos recursos se destinen a la

atención de la pandemia»

