Que no se vaya XICOTENCATL piden los victorenses, pero que no se vaya sin pagar, sin que responda ante la justicia por la serie de acusaciones que hay en su contra, que aclare en que se gastó los recursos, lo de las factureras y, sobre todo, el daño que le hizo a la ciudad.

Y tienen razón, el que el alcalde capitalino se vaya, solicite licencia por tiempo indefinido, porque su puesto no es renunciable ya que fue electo por un periodo de tres años, sería como premiarlo.

Permitir que se vaya sin que le exijan cuentas es como si le permitieran irse de vacaciones con beneficios a disfrutar lo obtenido y eso no le sirve de nada a la ciudadanía, lo ideal es que pague.

La gente quiere ver a XICOTENCATL en la cárcel pero tampoco eso nos sirve de nada si no lo obligan a sanear las cuentas municipales, a regresar todo lo que al pueblo le corresponde.

Cierto es que el deseo del respetable pueblo de Ciudad Victoria es que ya se vaya XICOTENCATL GONZALEZ URESTI de la presidencia municipal pues tiene a la capital tamaulipeca convertida en un muladar, pero que lo haga para que lo llamen a cuentas, que le abran proceso, que regrese lo que presuntamente se robó y luego ya le castiguen con unos buenos años en prisión.

Pero que sea remplazado por alguien que tenga capacidad porque TERESA AGUILAR GUTIERREZ, la flamante Directora de Análisis y Estrategia municipal, ya al pueblo decepcionó, no solo porque culpó a la ciudadanía del desastre en el que esta la ciudad sino porque dijo tajante que XICOTENCATL no se irá, que se quedará hasta el último día de su mandato.

Ya pasó una semana de la llegada de TERESA AGUILAR y la administración municipal sigue igual, quizá `peor, pues en estos últimos días se agravó el problema de la recolección de basura, la ciudad está más sucia y descuidada que nunca.

Sin resultados aún, TERESA solo se concreta tristemente a defender lo indefendible, a XICOTENCATL, sigue diciendo que ha realizado valientemente un buen trabajo al frente de la comuna.

Pero aparte de todo, mentirosa, tontamente TERESA dice que como nunca antes se han visto las acciones municipales reflejadas en el bienestar del pueblo, esa es una de las razones por las que la ciudadanía pide que se vaya XICO.

Cierto es que es grande el deseo que XICO se vaya ya, pero más grande es el clamor de que responda por las atrocidades, la serie de irregularidades y esclarezca o pague por los delitos, desvíos de recursos municipales, que se le imputan.

Por lo tanto no, que no se vaya XICO, no se vale que deje su puesto sin responder ante las autoridades correspondientes en que se ha gastado el presupuesto, que no es cualquier cosa, de la capital tamaulipeca pues nada ha hecho por la ciudad y sus habitantes.

XICO saluda con sombrero ajeno, porque él no ha realizado ninguna obra, se cuelga de lo que el Estado está haciendo, como es la reparación de tuberías de agua potable.

Y eso es lo que también la gente de Victoria le reprocha, además de tener la ciudad a oscuras, entre grandes montículos de basura, calles destrozadas, ya de la atención a la ciudadanía, el apoyo a los que menos tienen mejor ni hablamos.

Razón por la que no es bueno que se vaya nada mas así, es mejor que le exijan resultados, el mal ya está hecho, difícilmente lograra cambiar la percepción que la ciudadanía tiene de su administración.

No, que no se vaya XICO, mejor que primero regrese lo robado y luego pague con cárcel el daño que le ha hecho su administración a la que antes era la hermosa y orgullosa Capital tamaulipeca.