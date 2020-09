CIUDAD DE MÉXICO, 5 de Sep. de 2020.- El coordinador de Morena, en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, anunció que este martes, el Congreso de la Unión, recibirá la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, la cual dará prioridad a los programas sociales y los proyectos de infraestructura del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante una reunión con militantes de Morena en Puebla, el líder de los morenistas en San Lázaro adelantó que la preferencia del Paquete Económico 2021 será la inversión social de los programas sociales, que ya son derechos constitucionales, y los proyectos de obras emblemáticas de esta administración, como son el Aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, y la Refinería Dos Bocas, al ser detonantes de la economía nacional.

“El próximo martes recibiremos en la Cámara el paquete económico para el año que entra, la prioridad en ese paquete económico va a ser la inversión en la gente, los programas sociales que son ahora derechos sociales, también los proyectos de infraestructura que está impulsando el gobierno, porque son proyectos que detonan la actividad económica”, aseguró.

El diputado señaló que se va a mantener el compromiso del gobierno por mantener las finanzas públicas sanas, de no endeudar al país, de no incrementar los impuestos y de no incrementar los precios de los energéticos.

“Será un paquete que va a contribuir mucho a la recuperación económica y de las familias de México”, destacó.

Ante los militantes poblanos, el legislador abordó el tema del descontento del PT por no tener el apoyo de Morena en la elección de la presidencia de la Cámara de Diputados, contrario a lo que dejó entrever el coordinador de los petistas, Reginaldo Sandoval Flores, sobre una fractura en su coalición, Mario Delgado afirmó que no ve un riesgo de fraccionarse y que ambos partidos coinciden en los principios de la Cuarta Transformación.