Ciudad Victoria, Tamaulipas (8 de Septiembre del 2020) Este próximo Miércoles 9 de Septiembre se conectaran 2.5 kilómetros de una nueva tubería en el acueducto Guadalupe Victoria, lo cual provocara un mega corte de agua.
El servicio de agua tendrá que ser interrumpido por un lapso de 24 horas, una vez que termine la conexión de la nueva tubería, se procederá de manera inmediata el servicio de agua, se recomienda almacenar agua para la realización de las actividades cotidianas.
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COLONIA 12 DE SEPTIEMBRE
COLONIA 2 DE OCTUBRE
COLONIA 7 DE NOVIEMBRE
COLONIA AMÉRICO VILLARREAL
COLONIA AMPLIACIÓN AMÉRICO VILLARREAL
COLONIA AMPLIACIÓN BERTHA DEL AVELLANO
COLONIA AMPLIACIÓN CHAPULTEPEC
COLONIA AMPLIACIÓN CHAPULTEPEC 2
COLONIA AMPLIACIÓN ESTUDIANTIL 1
COLONIA AMPLIACIÓN FRANCISCO I. MADERO
COLONIA AMPLIACIÓN LAS AMÉRICAS
COLONIA AMPLIACIÓN NACIONES UNIDAS
COLONIA AMPLIACIÓN PEDRO SOSA
COLONIA AMPLIACIÓN RAVIZÉ
COLONIA BERTHA DEL AVELLANO
COLONIA CAMINO REAL
COLONIA CHAPULTEPEC
COLONIA CHARCOS DE ARRIBA
COLONIA CONSTITUYENTES
COLONIA ESTUDIANTIL
COLONIA FRANCISCO I. MADERO
COLONIA FRANCISCO VILLA
COLONIA GUTIÉRREZ DE LARA
COLONIA IGNACIO ALLENDE
COLONIA LA GLORIA
COLONIA LAS AMÉRICAS
COLONIA LAS BRISAS
COLONIA LUIS ECHEVERRÍA 1
COLONIA LUIS ECHEVERRÍA 2
COLONIA LUIS ECHEVERRÍA 3
COLONIA MANUEL A. RAVIZÉ
COLONIA MÉXICO
COLONIA NACIONES UNIDAS
COLONIA ORALIA GUERRA
COLONIA PEDRO SOSA
COLONIA RAVIZÉ
COLONIA SAHOP
COLONIA SAN MARCOS
COLONIA TAMATÁN 1
COLONIA TAMATÁN 2
COLONIA TAMATÁN 3
COLONIA TULIPANES
COLONIA UNIDAD MODELO
COLONIA VETERANOS
CONJUNTO HABITACIONAL LAS AMÉRICAS
CONJUNTO HABITACIONAL LÁZARO CÁRDENAS
CONJUNTO HABITACIONAL PASEO LAS AMÉRICAS
EX HACIENDA TAMATÁN
FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS
FRACCIONAMIENTO CANTERAS
FRACCIONAMIENTO GUTIÉRREZ DE LARA
FRACCIONAMIENTO HUERTAS SAN JAVIER
FRACCIONAMIENTO LA QUINTA
FRACCIONAMIENTO LAS FUENTES
FRACCIONAMIENTO LAS TORRES
FRACCIONAMIENTO LAS TORRES
FRACCIONAMIENTO LOMA LINDA
FRACCIONAMIENTO LOMAS DE GUADALUPE
FRACCIONAMIENTO LOS ÁNGELES
FRACCIONAMIENTO LOS CRISTALES
FRACCIONAMIENTO MISIÓN DEL PALMAR 1
FRACCIONAMIENTO MISIÓN DEL PALMAR 2
FRACCIONAMIENTO MISIÓN SAN AGUSTÍN
FRACCIONAMIENTO NACIONES UNIDAS
FRACCIONAMIENTO NORIA DE LOS ÁNGELES
FRACCIONAMIENTO NUEVO TAMAULIPAS
FRACCIONAMIENTO PIETRA SANTA
FRACCIONAMIENTO PRIVADO LOS LAGOS
FRACCIONAMIENTO PRIVANZAS
FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LA SALLE
FRACCIONAMIENTO RINCÓN DE TAMATÁN 2
FRACCIONAMIENTO SANTA BARBARA
FRACCIONAMIENTO SANTA SOFIA
FRACCIONAMIENTO VILLARREAL
FRACCIONAMIENTO VILLARREAL
PRIVADA CANTERAS
RANCHO LOS COYOTES
RANCHO TIRÓN PAREJO
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COLONIA LAS BRISAS
COLONIA LUIS ECHEVERRÍA 1
COLONIA LUIS ECHEVERRÍA 2
COLONIA LUIS ECHEVERRÍA 3
COLONIA MANUEL A. RAVIZÉ
COLONIA MÉXICO
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COLONIA PEDRO SOSA
COLONIA RAVIZÉ
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COLONIA SAN MARCOS
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FRACCIONAMIENTO NORIA DE LOS ÁNGELES
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FRACCIONAMIENTO PIETRA SANTA
FRACCIONAMIENTO PRIVADO LOS LAGOS
FRACCIONAMIENTO PRIVANZAS
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FRACCIONAMIENTO SANTA BARBARA
FRACCIONAMIENTO SANTA SOFIA
FRACCIONAMIENTO VILLARREAL
FRACCIONAMIENTO VILLARREAL
PRIVADA CANTERAS
RANCHO LOS COYOTES
RANCHO TIRÓN PAREJO
De no estar mencionada tu sector de vivienda en la siguiente lista, te recomendamos lo antes mencionado; estas son las colonias/fraccionamientos que si contaran con el servicio de agua: