Cd. Madero, Tamaulipas, 23 de Sep. de 2020.- Ante las acciones realizadas el pasado fin de semana por los

visitantes a playa Miramar, el máximo paseo pudiera ser cerrado de nueva cuenta en su

totalidad.

El alcalde Adrián Oseguera Kernion, dijo que ante la renuencia de la ciudadanía se podría

presentar esta situación.

Mencionó que últimos fines de semana han detectado gran afluencia de paseantes en

Miramar, quienes acuden a ingerir bebidas alcohólicas a pesar de estar prohibido.

«Están exponiendo su salud, no han tenido un familiar o un ser querido que haya fallecido o

que este enfermo de Covid por eso se atreven a retarnos, pero a nosotros no nos retan están

poniendo su seguridad en riesgo. Hay familias que no respetan se juntan 20-30 personas en

un solo lugar a tomarse fotos y todavía las suben a Facebook, como retándonos”.

Durante el pasado fin de semana, fueron alrededor de tres mil vehículos en el máximo

paseo, y a pesar de las restricciones, las personas se bajaban de sus unidades para caminar

por las escolleras, el boulevard costero y se instalaban a ingerir bebidas alcohólicas.

Expresó que el cierre no será culpa del sector comercial, sino de la misma ciudadanía que

no acata las recomendaciones de salud y la autoridad municipal.

Indicó Oseguera Kernion, que en esta semana analizarán el comportamiento de las familias,

pero en caso de continuar la misma situación, se procederá de nuevo al cierre del máximo

paseo.