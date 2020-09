PACHUCA, HIDALGO, 27 de Sep. de 2020.- Por segunda ocasión en una semana, el diputado federal Gerardo Fernández Noroña fue atacado en Hidalgo durante un acto de campaña al que acudió para apoyar a candidatos del Partido del Trabajo (PT) que participan en el proceso electoral para renovar autoridades de 84 ayuntamientos en esta entidad.

Los hechos ocurrieron durante un mitin que se realizaba este domingo en el municipio de Singuilucan, donde el diputado federal acudió en apoyo de la candidata Ana Luz Arista, durante el cual sujetos desconocidos le arrojaron huevos.

Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar; sin embargo, al menos dos de ellos habrían sido detenidos en una persecución que realizaron simpatizantes de Noroña Fernández, quien pidió a sus seguidores no agredir a los responsables.

Apenas el domingo pasado, una primera agresión ocurrió durante un mitin al que el diputado federal del PT acudió en el municipio de Huichapan, para respaldar la campaña de Alberto Endonio.

De los hechos, el petista responsabilizó a Emeterio Moreno Magos, candidato a edil del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), instituto político con el que el PT, Morena y PESH registraron 25 candidaturas comunes para contender en Hidalgo en la elección del 18 de octubre para renovar autoridades municipales.

El jueves, en sesión del IEEH, el representante del PRD, Ricardo Gómez Moreno, arremetió contra Fernández Noroña al considerar que se trata de un personaje que solo viene a “enrarecer el clima” electoral.

EL PRIMER ATAQUE A HUEVAZOS FUE EN HUICHAPAN

El pasado 20 de septiembre, eldiputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, acusó la irrupción de un presunto grupo de choque durante un mitin al que acudió en el municipio de Huichapan, para respaldar la campaña de Alberto Endonio a edil de la localidad, evento durante el cual un par de sujetos arrojaron jitomates y huevos en su contra.

De los hechos, el petista responsabilizó al candidato a edil del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Emeterio Moreno Magos.

“Hoy el candidato del verde acaba de cavar su tumba y demostrar que no quiere al pueblo de Huichapán, sino apoderarse de la presidencia para tratar así a los ciudadanos, intimidarlos, con violencia, pensar que de esa manera va a poder saquear al pueblo de Huichapan, no se lo vamos a permitir, no se lo vamos a tolerar, esos tiempos se acabaron”, dijo el diputado, luego de que los agresores fueron retirados y el mitin continuó.

Por la tarde, Fernández Noroña publicó en sus redes sociales imágenes de los agresores, entre quienes identificó a un hermano del candidato a alcalde del PVEM, con quien se alió en 25 candidaturas comunes Morena, PT y PESH.

“Éstos son parte del grupo de choque que envió hoy el partido verde, en Huichapan a agredirnos. El candidato Emeterio Moreno Magos, es tan bruto que envió a su propio hermano encabezar al grupo”, señaló el petista.

Durante el mitin, el diputado federal presumió que el evento no fue suspendido, pese a la agresión en su contra y dijo que “los huevos que me echaron me sobran”.

El 18 de octubre en Hidalgo se elegirá autoridades para 84 ayuntamientos. Inicialmente, la jornada electoral se llevaría a cabo el 7 de junio, pero se suspendió a causa de la contingencia sanitaria covid19. El periodo de campañas culmina el 14 de octubre.