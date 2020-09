CIUDAD DE MÉXICO, 2 de Sep. de 2020.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió «no traficar» con la salud de la población ni irse a los extremos al manifestar su desacuerdo con la propuesta de Morena en el Senado de la República de aumentar hasta un 4000 por ciento el impuesto a los refrescos y la comida chatarra.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario dijo que su propuesta de presupuesto para el próximo año no prevé ningún incremento a los impuestos en términos reales y si bien la inflación aumentará, la estrategia de subir los impuestos a los productos de bajo valor nutricional no es el camino para prevenir las enfermedades crónicas, como la hipertensión o la diabetes.

Aseguró que esta medida la mayoría de las veces sirve para argumentar que el gobierno tenga dinero para implementar campañas en contra del tabaquismo, alcoholismo y el consumo de comida chatarra; sin embargo, también sirve de pretexto para que los productores de esas mercancías incrementen su precio al llegar al consumidor final-

«Yo no estoy de acuerdo con eso porque no se puede traficar con la salud del pueblo, no es a ver, dame y así ya puedes vender tus productos, no estoy de acuerdo con eso; el gobierno tiene que hacer campañas de orientación nutricional como parte de su acción en lo fundamental, sobre todo en lo que tiene que ver con la salud» apuntó.

López Obrador agregó que hay que tomar en cuenta que enfermedades como la hipertensión arterial o la diabetes son hereditarias y si bien los productos chatarra agravan la salud de estos pacientes si los consumen en exceso, también es necesario que las personas hagan ejercicio, bajen de peso y mejoren su alimentación.

Destacó que en México el etiquetado de los productos consumibles ya es un avance para que las personas sepan que contiene lo que van a consumir.

«Esto lo considero más importante que estar gravando y gravando y gravando estos productos, además a veces ¿saben qué llevan a cabo algunas empresas? Que cuando se dan los aumentos de impuestos, inmediatamente ellos de agregan algo más, aprovechan el viaje y le echan la culpa al gobierno» expuso el presidente.

La propuesta de Morena presentada por el senador Salomón Jara Cruz también contempla impuestos a las herencias.