CIUDAD DE MÉXICO, 24 de Sep. de 2020.- El Gobierno Federal ha entregado puntualmente los recursos que legalmente le corresponden a los gobiernos de los estados y no tiene deudas con ellos, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así respondió el titular del Ejecutivo a los gobernadores de la Alianza Federalista que señalaron que podrían acudir a los tribunales para exigir que se les entreguen más recursos federales para ejercer en 2021.

«Estamos al día, no les debemos nada, nada absolutamente y la indicación que tiene el secretario de Hacienda es que, sin distinción de partidos, de simpatías, acercamientos u oposición, se entregue en tiempo, en forma y el monto que por derecho les corresponde a los estados», sentenció el presidente.

Se dijo extrañado de que los estados reclamen por recortes al presupuesto federal, pues los gobiernos locales no están obligados a observar las disposiciones de austeridad que sí guarda el gobierno federal.

“El caso de los gobiernos estatales no se les ha quitado ningún centavo por el plan de austeridad. Yo no les he dicho: ‘El que tenga avión, que lo venda’, o ‘ya no vayan tanto al extranjero, ya no hagan tantas fiestas y comilonas, ya no traigan tanto aparato de acompañamiento’. No”, recalcó López Obrador.

Los gobernadores de la Alianza Federalista tuvieron su primera reunión plenaria el miércoles, en la Ciudad de México.

El presidente reiteró también su llamado a que los partidos políticos destinen la mitad de los recursos que se les asignarán en 2021 para becas o apoyar los programas sociales que presta el gobierno federal.