México, 04 de Septiembre 2020. Através de un comunicado escrito por la Liga MX, se dio a conocer el portero de Tigres, Nahuel Guzmán, podrá reintegrarse a la actividad futbolística con su club, a pesar de no resultar negativo en las pruebas de Covid-19.

No obstante, la Liga explicó que aunque el arquero argentino presenta «fragmentos virales», el elemento felino se encuentra en proceso de «eliminación» de éste rubro y que «de acuerdo con los especialistas, ya no se considera infeccioso y no representa un riesgo», por lo que podrá entrenarse una vez más con el equipo.

En el propio texto compartido por la Liga MX recordó las medidas y normas para que ésto pueda ser avalado: «El protocolo de la Liga indica que un jugador debe reintegrarse a la actividad hasta contar con la prueba PCR negativa»; no obstante, «entendemos que el conocimiento del virus ha evolucionado y nosotros tenemos que adaptarnos a ello», se aclaró.

Nahuel Guzmán podría jugar ante Chivasdespués de perderse tres partidos por esta infección. Tigres recibió gol en todos los compromisos que no participó ‘El Patón’ y apenas pudieron conseguir dos puntos de nueve posibles.