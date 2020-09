«Perdemos mucho tiempo en disertaciones de palabras y en caprichosas discusiones

que solamente consisten en vanas sutilezas. Formamos dificultades, elegimos

palabras ambiguas, y en seguida nos damos la solución. ¿Tanto tiempo nos sobra?

¿Sabemos ya vivir? ¿Sabemos morir?» Lucio Anneo Séneca.

Tal vez no comprendamos o aquilatemos la trascendencia de las acciones contra

la corrupción llevadas a cabo por Andrés Manuel López Obrador, es un tipo duro y

zorruno con un bagaje intelectual y experiencia de vida como pocos.

Mucha gente se pregunta ¿Por qué insiste mucho en que no quiere meter a la

cárcel a los expresidentes y por otra parte está de acuerdo en que se juzgue

aunque los delitos ya hallan prescrito? El aduce que “es importante que se sepa la

verdad”

Su lenguaje aparentemente es ambiguo como lo de “abrazos, no balazos, no soy

rencoroso, no busco venganza, mi pecho no es bodega, me protejo con esta cruz,

esta pandemia nos cayó como anillo al dedo” entre otras expresiones, pero

déjeme decirle apreciable lector que todo tiene sentido.

Este personaje bien que sabe de política, estudió para ello, maneja la psicología,

conoce las profundidades de la naturaleza humana, además añádale su

proclividad al esoterismo, los rituales y el simbolismo.

Cuando fue a Washington salió hermanado con Donald Trump, porque forman

parte de la fraternidad universal, la masonería es otra particularidad que une a

ambos gobernantes, no es improvisado, es un hombre con luz propia, no como los

anteriores, manejables, pusilánimes, diamantes en bruto pues.

Actualmente se enfrenta a una partida de neoliberales carentes de liderazgo, que

lo único que les interesa es el dinero a costa de lo que sea, hundieron a México, lo

hipotecaron, son seres de naturaleza muy inferior, terrenales que no vale la pena

encarcelar, la peor humillación que les puede hacer es matarlos políticamente,

quitarles el dinero mal habido y dejarlos libres sujetos al escarnio público. ¡Muertos

en vida!

¿Qué no?, ejemplo claro es como retroviró al ex candidato panista Ricardo Anaya

que salió muy ufano a dar una conferencia de prensa donde propaló que

regresaba a la política porque el país se encontraba en un caos, se vendió como

el líder que la oposición requiere y pácatelas que lo chamaquean, mandándolo con

cajas destempladas

Recibió de inmediato una respuesta contundente de Santiago Nieto Jefe de la

Unidad de Inteligencia Financiera, declaró que Anaya era uno de los 70

personajes implicados en la denuncia de Lozoya Austin por haber recibido

supuestamente 6.4 millones de pesos del dinero proporcionado por Odebrecht .

Soborno para que la bancada Panista votara a favor de las reformas estructurales

de Peña Nieto, por su parte López Obrador a pregunta expresa de una reportera

de que opinión le merecía el regreso de Ricardo Anaya a la política, el presidente

fue lacónico al exclamar ¡ninguna opinión!

Por ello la oposición quiere quitar las mañaneras, porque los está matando

suavemente día a día, al sacar los trapitos al sol de cada ex funcionario los lapida,

los inutiliza y los mata políticamente, en un estado de indefensión, porque nadie es

capaz de sacar la cabeza ante verdades tan obvias.

Han muerto políticamente pseudo líderes como Romero Deschamps, el de

Antorcha campesina, Elba Esther Gordillo, etc. Periodistas e intelectuales

crecidos en los antiguos regímenes, quedaron en la incredulidad y el oprobio. Los

decomisos millonarios de cuentas y el poner a unos contra otros con la modalidad

de testigo colaborador, los grupos de poder se hicieron talco.

El congelamiento de cuentas a presuntos delincuentes a frenado la operatividad y

el libre dejar hacer, dejar pasar, la toma de puertos y aduanas poco a poco van

desnudando los modos operandi del viejo México corrupto.

Estamos ante un caso nada ortodoxo, si la oposición quiere subsistir lo menos que

puede hacer es integrar verdaderos intelectuales, de la talla de Muñoz Ledo y

otros entes pensantes como el periodista Carlos Ramírez, el gran defecto es que

estos son hombres de convicciones. Que conste no hablo de ellos en lo personal

si de mentes maestras similares, que los hay.

El esquema obsoleto ideado por la CIA de los años 70s/80s de cómo derrocar

gobiernos ya no funciona, antes lo hizo porque no había redes sociales y bastaba

con inundar la radio y televisión de mentiras hasta que se hacían verdad, en el

pasado bastaba con poner fotografías de cientos de casas de campaña en la ave.

Juárez para creer que el gobierno estaba copado.

Cada vez que se les comprueba una mentira se empequeñecen más, a México no

le conviene que desaparezca la oposición, por ello tendrán que reformarse o morir,

¡pobre oposición tan llena de ricos en inanición!