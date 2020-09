Estados Unidos, 23 de Septiembre 2020. La WWE dio a conocer este miércoles 23 de septiembre la muerte de la superestrella e integrante del Salón de la Fama, Joe Laurinaitis, mejor conocido como Road Warrior Animal, a la edad de 60 años.

Pasó la mayor parte de su carrera junto a su compañero Hawk, con el que formó una de las más populares y exitosas parejas de todos los tiempos en la lucha libre estadounidense.

El luchador se caracterizaba por su cara pintada, su vestimenta cubierta con picos de metal y su impresionante capacidad para hacer movimientos de poder.

Tanto Hawk como Animal nacieron y crecieron en Chicago y formaron la dupla en el Campeonato de Lucha Libre de Georgia de 1983. Antes de que terminara la década, The Road Warriors obtuvieron los campeonatos de parejas de la National Wrestling Alliance y de la American Wrestling Association.

La pareja de luchadores ganó popularidad al convertirse en los principales rivales de The Four Horsemen en NWA, haciendo equipo con Dusty Rhodes y Nikita Koloff para enfrentarlos en el primer combate WarGames de la historia en el Día de la Independencia de 1987.

The Road Warriors también fueron conocidos como The Legion of Doom en la WWE y ganaron el campeonato mundial de parejas en dos ocasiones: la primera ante los Nasty Boys en 1991 y la segunda ante The Godwinns en 1997.

Cabe destacar que después de la muerte de Hawk en 2003, Animal Road Warrior ganó el título de parejas de la WWE por tercera y última vez en 2005 junto a Heidenreich ante MNM.