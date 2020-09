Estados Unidos, 23 de Septiembre 2020. Gale Sayers, quien fuera un legendario corredor de los Chicago Bears falleció este miércoles a los 77 años de edad. La noticia fue dada a conocer por parte David Baker, presidente del Salón de la Fama de la NFL.

«Todos los que aman el fútbol americano lamentan la pérdida de uno de los más grandes que jamás hayan jugado este juego con el fallecimiento de la leyenda de los Chicago Bears, Gale Sayers. Fue un hombre extraordinario que superó una gran cantidad de adversidades durante su carrera y vida en la NFL»; expresó Baker mediante un comunicado.

Sayers disputó siete temporadas en la NFL, donde logró 4,956 yardas por la vía terrestre para un total de 39 anotaciones con los Bears. Sus grandes cualidades lo llevaron as er elegido cuatro veces al Pro Bowl; además de que ganó el Novato del Año en 1965 y ganó al Regreso del Año en 1969.

Desafortunadamente, las lesiones en las rodillas terminaron por acortar su carrera por lo que apenas con 28 años de edad, jugó su última campaña en 1971. Sin embargo los años que estuvo sobre el emparrillado, le valieron para formar parte del equipo de todos los tiempos de la NFL100.

Dentro de los récords que logró imponer dentro de Chicago se encuentra como el RB con más anotaciones en un partido con seis, mismo que logró en su temporada de novato ante San Francisco 49ers.

Hall of Famer and @ChicagoBears Legend Gale Sayers has passed away at the age of 77.

More: https://t.co/lJti7R3FYL#HOFForever pic.twitter.com/yujzMnhry3

