No tengo nada de gusto al escribir este mensaje me puede en el alma tener que decirle adiós profe pero así es esta vida en la que nos quedan sus consejos y enseñanzas, gracias por creer y confiar en mi también por enseñar siempre buenos valores y respeto a todos los que pasamos por el comité Olímpico sin duda es un día triste para el boxeo. Descanse en Paz Francisco Bonilla.