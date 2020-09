CIUDAD DE MÉXICO, 2 de Sep. de 2020.- El senador Ricardo Monreal afirmó que Morena no tiene la intención de generar nuevos impuestos para los refrescos y las herencias, ni modificar la Ley de Ingresos de la Federación.

No hay iniciativas con aval de grupo y no hay en este momento, ninguna intención de generar por parte del Senado, nuevos impuestos ni modificar cuando nos llegue la Ley de Ingresos, para establecer nuevos gravámenes”, destacó al descartar las propuestas de integrantes de su bancada de subir los impuestos.

Sin embargo, dijo que la circunstancia actual de menores ingresos para el gobierno ante la contracción de la Economía va a imponer la necesidad de una revisión fiscal impostergable.

En conferencia de prensa, el coordinador del grupo parlamentario de Morena dijo que, si bien es cierto que el presidente se comprometió a no enviar ninguna iniciativa para aumentar o crear nuevos impuestos, el Congreso no puede rehuir a la responsabilidad de analizar los impactos de la pandemia y la posibilidad de proponer una política fiscal progresiva; no hay forma de evitarlo.

Recordó que, bajo la misma línea de austeridad republicana, esta cámara legislativa acordó un presupuesto anual que no presentó ningún aumento, lo que significa que el Senado tendrá menos recursos.

En cuanto a la desaparición de diez subsecretarías del Ejecutivo, el legislador afirmó que no afectará sus funciones, pues sus responsabilidades se van a reubicar.

El presidente se comprometió con imprimir una verdadera austeridad republicana en su administración; no es un desmantelamiento, sino un proceso de racionalización”, puntualizó.