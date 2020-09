En medio de polémicas y controversias respecto a la viabilidad del método de encuesta abierta para elegir a su presidente y secretario general, Morena cierra mañana martes 8, la pasarela de aspirantes a su dirigencia nacional, en tanto hoy lunes insacula a las 3 empresas encargadas de la consulta.

Y a 20 días de que inicie el levantamiento y procesamiento del sondeo para determinar los nuevos liderazgos, el cual inicia este 26 septiembre y concluye el 2 de octubre, cuyos resultados se darán a conocer al partido el 4 de octubre, una medición preliminar realizada por Massive Caller reafirma el notorio posicionamiento del líder de la Cámara de diputados MARIO DELGADO, con un 41.9 por ciento de preferencia.

A DELGADO, quien en teoría disfruta de la simpatía presidencial para dirigir Morena en el siguiente periodo, le sigue el secretario general con licencia de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), GIBRÁN RAMÍREZ, con un 24%; YEIDCKOL POLEVNSKY, con 19.8 y Alejandro Rojas, con un remotísimo 14.2… es decir, sin ninguna posibilidad de convertirse en el próximo dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional.

La presidenta del Consejo Político Nacional de Morena BERTHA LUJÁN, a quien se consideraba bien posicionada para ir por la presidencia nacional, declinó, mientras que la senadora CITLALLI HERNÁNDEZ, valoraba registrarse para entrar por la presidencia.

Entre tanto, el 31.4 por ciento considera que ANTONIO ATTOLINI, quien renunció como coordinador técnico de Vinculación Internacional del IMSS para integrarse a la competencia, debería ser el próximo secretario general.

Sin embargo, la elección ofrece sus bemoles.

Por ejemplo, ALEJANDRO VIEDMA, representante del poder legislativo por Morena ante el INE, reconoció que en ese partido fallaron al no ponerse de acuerdo en la elección de su dirigencia, pero se deberá caminar en la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya decisión se avaló en medio de críticas de los consejeros a la resolución de la Sala Superior.

“No damos cheques en blanco, pero sí un voto de confianza para que todo pueda salir de la mejor manera”, expuso.

CANDIDATOS POR ENCUESTA

Y bueno, aunque bajo la dirigencia de ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR se contemplaba que Morena seleccionaría a sus candidatos del 2021 por encuesta, ignoramos si quien salga electo nuevo presidente nacional del partido [y ese apunta a ser el diputado MARIO DELGADO], mantenga ese criterio o determine otro mecanismo de selección, pero la realidad es que los tiempos estarán muy “apretados” para la próxima dirigencia.

De acuerdo al cronograma, Morena registrará a su nueva dirigencia nacional ante el INE el 5 de octubre, es decir, un día después de que concluya el levantamiento y procesamiento del sondeo.

A partir de entonces, el nuevo presidente de Morena pondrá en marcha el aparato electoral para iniciar los trabajos hacia la selección interna de las y los candidatos a los ¡21,368 cargos y 15 gubernaturas!, que se disputarán el 2021, en cuyo proceso veremos si la ciudadanía respalda o castiga en las urnas el gobierno de la 4T.

Pues la complejidad electoral de 2021 mostrará qué apoyo retuvo AMLO en la primera mitad de su mandato o, por el contrario, cuánto espacio recuperará la oposición, ya que los próximos comicios renovarán la Cámara de Diputados y serán electos 500 legisladores, 300 por mayoría relativa y 200 por la vía plurinominal.

El tamaño del reto del próximo presidente de Morena es directamente proporcional al interés del Presidente LÓPEZ OBRADOR por refrendar la mayoría de su partido en San Lázaro, donde hoy concentra 338 diputados federales, 320 de la coalición Juntos Haremos Historia, 254 integrantes de Morena, 40 del Partido del Trabajo y 26 del Partido Encuentro Social, y 13 aliados del Partido Verde y cinco ex perredistas que se declararon independientes.

Y la premura de “los tiempos” hacia el 2021 le complicará el escenario al próximo presidente de Morena [que apunta a ser MARIO DELGADO, refrendamos], porque –resulta evidente–, que los líderes regionales que se la están jugando con él en su proyecto por el liderazgo nacional, reclamarán su recompensa una vez que logren el triunfo.

Esto es: candidaturas.

¿A qué?… a gobernadores, diputados federales, presidentes municipales y diputados locales.

Pero habrá para todos: ¡21,368 cargos, más 15 gubernaturas!

Imagínese: ¡es algo mejor que sacarse “el gordo” en la rifa del avión presidencial!

… Y en esas andan ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, OLGA SOSA RUIZ, ARMANZO ZERTUCHE ZUANI, HÉCTOR JOEL ‘El Calabazo’ VILLEGAS y ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ quienes aspiran, por lo menos, a su reelección en San Lázaro, como especuló con muy mala leche el adversario de MARIO DELGADO en la contienda por Morena ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN.

MONREAL, FATÓTUM

En este escenario, nadie duda el papel central que está jugando desde su espacio legislativo el líder de Morena en el Senado, RICARDO MONREAL ÁVILA, quien muy a la chita callando está manejando líneas decisivas que apuntan hacia el fortalecimiento de MARIO DELGADO.

Y, ojo, no a favor de su suplente en el senado, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, quien al final del día es una figura similar a los “payasos de rodeo”, cuya función consiste en distraer la atención y provocar la hilaridad del auditorio.

Pero nada serio; para nada.

MONREAL ÁVILA declaró en Guerrero, que serán candidatos aquellos que estén arriba en las encuestas que realice el partido, aunque no sean militantes, de acuerdo con lo que había hablado con el líder nacional de Morena.

“He estado conversando con RAMÍREZ CUÉLLAR, y me dijo que la decisión del partido va a ser una encuesta, y que van a admitir externos, y el que esté arriba en las encuestas ese va a ser el candidato.

“Todos pueden entrar… los que quieran, los que puedan, los que se sientan aptos […] Y que todos los puestos de elección popular los definirían por encuestas”, aseguró.

Así, MONREAL hace puntos rumbo al 2024, pues la idea de apuntalar ahora candidatos a gobernadores y diputados federales, lleva la callada intención de ir creando su propio Equipo rumbo a La Grande.

Donde, por cierto, le hace competencia el Canciller MARCELO EBRARD, quien a juzgar por quienes conocen de aguacates, es “el gallo” del Preciso, No-En-Balde con frecuencia lo involucra en temas ajenos a su encargo como Secretario de Relaciones Exteriores, como es el recurrente caso e salud.

RIGO RAMOS, A LA ALCALDÍA

De ser así, en Reynosa la candidatura de Morena a la presidencia municipal se la llevaría sin tocar baranda el diputado RIGOBERTO RAMOS ORDÓÑEZ, quien sigue realizando un promedio de siete eventos populares diarios, con una asistencia de entre 70 y 80 familias, de modo que promedia al día un contacto directo con 450 o 500 ciudadanos.

De este modo, el altruismo del legislador reynosense redunda a favor del posicionamiento de su partido en las colonias populares, donde se genera el voto, pues su presencia ha causado registro en sectores como San Valentín, Buganvilias, La Joya, Villa Esmeralda, Balcones de Alcalá, Puerta del Sol, Jarachina Norte y Sur, Lázaro Cárdenas, Delicias, Ernesto Zedillo, Ferrocarril Poniente, Industrial Maquiladoras, Fraccionamiento Reynosa, Unidad Obrera, Jacinto López I y II… Arcoiris, Pedro José Méndez, Juárez 5, Margarita Maza de Juárez, entre otras.

Ahí, el diputado RIGO RAMOS distribuye comida caliente, cloro, artículos de limpieza, fabuloso, pinol, gas doméstico, agua limpia en Pipas y el programa de fumiga cui de todos los días, beneficiados, contando por predios fumigados.

Un trabajo intenso, que le dará argumentos sólidos para informar en Octubre a la ciudadanía, cuando comparezca para rendir cuentas de su actividad como miembro de la LXIV Legislatura estatal.

Todo con recursos propios, producto de su salario del congreso, más apoyos de amigos empresarios.

Podríamos puntualizar que si «todos estos beneficios los lleva a los colonos con sus propios recursos, qué no haría si estuviera al frente del Ayuntamiento, con presupuesto más amplio, con manejos transparentes».

MAKI: “CERO DEUDA”

Sin duda, una de las mejores noticias que le proporcionará la Alcaldesa MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ a los reynosenses, es la referente al monto de la deuda pública de la ciudad.

Vea usted:

«No hemos adquirido deuda en toda la administración anterior y en la presente, cero deuda, y hemos pagado una cantidad muy importante de la deuda de anteriores administraciones», aseguró la Alcaldesa, MAKI ORTIZ.

Como administración responsable, el Gobierno Municipal ha recibido reconocimientos por la aplicación correcta y transparente de sus recursos económicos, además de que programas como el de Becas y la aplicación de tecnologías en el caso del sistema de recolección de basura, han sido tomados como modelo a replicar en otros municipios.

«Vamos a pedir al Congreso que no haya aumentos al Predial el año que entra porque sabemos que estamos en un momento de crisis y vamos a apoyar también a los ciudadanos», declaró la Doctora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ y mencionó que su Gobierno ha otorgado descuentos a los propietarios de predios para que no paguen recargos de sus adeudos.

REVÉS A MEXICO LIBRE

Lo que nos recuerda que el revés que infligieron los Consejeros del INE al proyecto político México Libre, del ex presidente FELIPE CALDERÓN HINOJOSA y su esposa, MARGARITA ZAVALA, deja sin tribuna al ex primer matrimonio del país, quienes sin embargo, advirtieron que recurrirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para interponer un recurso que eche abajo la argumentación esgrimida por los Consejeros del Instituto Nacional Electoral para rechazar su solicitud de registro.

Sea cual fuere la respuesta del TEPJF a la promoción del matrimonio CALDERÓN-ZAVALA, nosotros creemos que, “haiga sido como haiga sido”, no debe coartarse la libertad de asociación ciudadana para cualquier propósito lícito, por lo que quizá le cause más daño a la institución haber rechazado la iniciativa política del ex presidente, que habérsela aprobado, pues ¿a qué puede aspirar un partido auspiciado por FELIPE CALDERÓN, cuando dos tercios de la república lo repudiamos por haber ahogado en sangre a los mexicanos con su nefasto gobierno?

Como quiera que sea, el INE le quitó a CALDERÓN el juguetito con el que se proponía fastidiar el gobierno del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, quien desde su finca en Palenque, se burló de su antecesor y le aconsejó que haga lo que hizo él cuando, dijo, le robaron el triunfo electoral el 2006, y tuvo que recurrir a la resistencia pacífica contra el despojo político.

ENJUICIAMIENTO A EX PRESIDENTES

Por cierto, la diputada ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ informó que la Cámara de Diputados aprobó en votación económica el acuerdo que establece el formato para la obtención de firmas para consulta popular para llevar a cabo el Juicio a ex presidentes de la república.

La presidencia de la Cámara de Diputados realizó dicha consulta y derivado de la respuesta y opinión del INE, es que “se ha consensuado un formato cuya utilización se considera factible y cuenta con características que coadyuvarán a realizar con una mejor precisión, las revisiones y cotejos a que haya lugar cuando se presenten de manera formal, las peticiones de solicitud de consulta popular”, añade el acuerdo de la Mesa Directiva que establece dicho formato.

La Diputada ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ, continúa con su recorrido por las colonias de Matamoros donando apoyos alimenticios a familias vulnerables. Vecinos de las colonias Laguna Azul, 02 de agosto y Lagunas de Miralta se encontraron con la Diputada Federal a quien agradecieron el gesto de visitarlos y escuchar algunas de sus necesidades.

Por hoy es todo.