Barcelona, España, 4 de Sep. de 2020.-Lionel Messi se queda en el Barcelona esta temporada porque nunca pasó por su cabeza ir a juicio contra el club que le dio todo.

Voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo”, señaló en entrevista a Goal.

El rosarino descarta que su decisión de irse se haya dado tras la derrota contra el Bayern Múnich en la pasada Champions League, sino que lleva un año diciéndole al presidente Josep María Bartomeu sus intenciones.

“Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí. Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestidor. Llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires, indicó.

Messi recordó aquellas palabras en las que decía que quería acabar su carrera con el Barcelona con un proyecto ganador para seguir agrandando la leyenda del club a nivel de títulos, pero señala que desde hace tiempo, no hay proyecto.

“La verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Como dije antes siempre pensé el bienestar de mi familia y del club”, dijo.