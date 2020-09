CDMX.- 24 Sep 20 El influencer y su pareja se encuentran en un viaje por Tanzania, África, donde han realizado varios recorridos y convivido con varias personas, a pesar de las restricciones por el COVID-19 que existen alrededor del mundo.

Pero fue en medio de este paseo, cuando revivió la polémica con la nueva fotografía y se convirtió en tendencia desde la noche del pasado miércoles, sin que hasta ahora explique donde la capturó o más detalles al respecto.

En la instantánea, Luisito Comunica aparece de espaldas con un short de mezclilla; mientras que su novia presumió una enorme sonrisa y carga la botella de mezcal con el mensaje: “Tus nalguitas serán mías”.

Fue a finales de agosto cuando Luisito Comunica compartió la fotografía original. En la imagen, Ary Tenorio apareció de espalda, con un short vaquero que resaltó sus curvas; mientras que él posó con una botella con el mensaje que provocó una ola de comentarios negativos.

La imagen fue capturada durante un viaje del influencer y su novia, la modelo Arianny Tenorio, por San Miguel de Allende, donde le ofrecieron un famoso mezcal que se elabora de forma artesanal en Dolores Hidalgo, llamado: “Tus nalguitas serán mías”.

Tras desatarse la controversia, Luisito Comunica ofreció un mensaje a través de Twitter: “Reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que NO es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe parar”.

“Como yo, muchos hemos sido parte de una cultura que normaliza ‘bromas’ que jamás debieron ser graciosas, ni hoy ni nunca. Leo la retroalimentación en redes y me da gusto que las personas levanten la voz. Gracias por recalcármelo; seré mucho más consciente de lo que publico”, sentenció.