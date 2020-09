Bien dicen que no es bueno cantar victoria antes de tener los triunfos confirmados ya que del plato a la boca se cae la sopa.

Y si no que le pregunten al Diputado GERARDO FERNANDEZ NOROÑA que hace unos días gritaba a los cuatro vientos que su partido, el PT, sería la tercera fuerza en la Cámara de diputados, el petista ya se sentía coordinador de la mesa directiva, incluso prácticamente se burlaba de los tricolores haciéndoles ver que la fuerza de la 4T les aplastaría. ¿Qué sucedió?, pues que al legislador la realidad en la cara le estalló.

Resulta que con quienes hicieron los petistas la alianza de “Juntos Haremos Historia”, los de MORENA, le cerraron el paso para que llegara a dirigir la mesa directiva, los morenos le abrieron la puerta al PRI para que DULCE MARIA SAURI RIANCHO sea quien tenga ese honor.

Así el PRI se convierte en la tercera fuerza política en San Lázaro dejando al PT en el camino. Tal parece que NOROÑA, con todo y sus años, aun no entiende que en política conveniencias matan lealtades.

Luego del show que se traían los diputados para determinar si el PT o el PRI tendrían esa distinción sucedió lo que ya se veía venir, la balanza se inclinó para los tricolores, ganaron los intereses del sistema anteponiéndose a la de sus aliados. Con votos de MORENA la priísta DULCE MARIA SAURI fue elegida para que dirija la mesa directiva para el tercer año de la 64 legislatura

Después del golpe GERARDO FERNANDEZ NOROÑA dijo, “Hay operación de Estado”, haciendo alusión a que en la toma de decisiones para dirigir el voto para los priistas estaba la voz cantante de la Secretaria de Gobernación, OLGA SANCHEZ CORSDERO, pero que la señora no se manda sola.

Para ser honesta, la verdad es que DULCE MARIA SAURI tiene más oficio político que FERNANDEZ NOROÑA además es un hecho que a la 4T para los fines que persigue no le contiene tener al frente de la mesa directiva un personaje como el petista.

Dejando que los tricolores presidan la mesa directiva, porque aunque los tricolores digan lo contrario es obvio que si el alto mando nacional no hubiera querido que ellos ganaran no ganan, se ven acuerdos MORENA-PRI.

El Presidente da una señal, o al menos deja entrever que se cocina un acuerdo más grande entre el PRI y MORENA, después de todo para los fines que persigue que no son otros que obtener una buena cosecha de votos en la elección del 2021 y continuar siendo mayoría en el Congreso, requiere nuevamente hacer alianzas, pero ahora con quienes más le representen, aunque sean los de la vieja mafia del poder, no es lo más ortodoxo pero así es la política.

Seguramente no batallaron para convencer a legisladores de “Juntos Haremos Historia” de darle el voto al PRI pues muchos morenos, verdes y del PES surgieron de las filas tricolores.

MARIO DELGADO, tratando de que no sea tan atropellada la llegada de DULCE MARIA SAURI dice que no importa de qué color sea la coordinación de la mesa directiva, que la mayoría sigue siendo MORENA, pero a NOROÑA como que eso no le convence.

También el coordinador del grupo parlamentario de MORENA en San Lázaro, MARIO DELGADO, dice que al día de hoy lo que dice la Ley es que le corresponde al PRI presidir la mesa directiva y que su partido no entrará en los jaloneos. Que conveniente.

En fin, la situación diputados MORENA y aliados del Verde Ecologista y Encuentro Social encabezados por MARIO DELGADO le dan bofetada al PT, no lo dejan que se convierta en tercera fuerza política en San Lázaro ni que su compañero GERARDO FERNANDEZ NOROÑA sea quien presida la mesa directica del tercer año, inclinaron la balanza para que la priista DULCE MARIA SAURI sea quien tenga ese honor.

Mataron dos pájaros de una pedrada los de MORENA, por un lado deshabilitan a GERARDO FERNANDEZ NOROÑA para que no les ande exponiendo y por otro hacen acuerdo con los priistas. Trasciende que a cambio los tricolores se comprometen a no promover controversias constitucionales sobre decisiones del Ejecutivo Federal.