CIUDAD DE MÉXICO, 3 de Sep. de 2020.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó al Instituto Nacional Electoral (INE) por considerar que no está haciendo su trabajo y, además, busca censurarlo.

Tras pedirle a los consejeros electorales que se preparen porque sí habrá consulta para decidir si se enjuicia a los expresidentes, criticó que argumenten la falta de recursos económicos suficientes para no aplicar este ejercicio.

En su conferencia matutina, dijo que es responsabilidad del INE promover la democracia con este tipo de consultas, además de que debe administrar mejor su presupuesto.

“Están diciendo que es muy difícil hacer una consulta; ¿cómo? si son los que tienen que promover que haya democracia. Que también se ajusten el cinturón y hagan más con menos”, señaló.

López Obrador agregó que el INE busca evitar que haga uso de su libertad de expresión y cumpla el derecho a la información.

Esto, luego de que el instituto determinó bajar del aire el spot en el que menciona al papa Francisco.

“No nos podemos quedar callados y aquí está prohibido prohibir; así como nos cuestionan, que nosotros también tengamos posibilidad de replicar”, dijo.

El Instituto Nacional Electoral (INE) debe irse preparando porque de que va haber consulta para juzgar a los expresidentes de México “la habrá”, sentenció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario manifestó su desacuerdo con las expresiones de algunos consejeros electorales en el sentido de que no es posible realizar una consulta como la que se prevé por falta de recursos económicos suficientes.

Sin embargo, el presidente López Obrador sostuvo que sí se puede realizar la consulta ciudadana por parte del INE, en primer lugar, porque es su responsabilidad y en segundo lugar porque deben administrar mejor su presupuesto y ajustarse el cinturón.

“Esto me sirve para que yo le pida al INE que se vaya preparando porque sí va haber esta consulta, es muy probable, no sabemos a ciencia cierta pero es muy probable y le digo esto al INE porque leí unas declaraciones donde hasta me pareció extraño, están ellos diciendo que es muy difícil hacer una consulta; ¿cómo? si ellos son los que tienen que promover que haya democracia, que también se ajusten el cinturón y que hagan más con menos”, señaló ante los medios de comunicación.

López Obrador destacó que no puede condicionarse la realización de la consulta por cuestiones de dinero ya que se trata de fomentar la participación de los ciudadanos mexicanos y el árbitro de la consulta está impedido para hablar a favor o en contra de la misma.

“Hay que hacerle caso a la gente, al pueblo y si no les gusta, porque no están de acuerdo por alguna razón, no son los indicados para opinar sobre eso, si son los jueces, si es el árbitro”, cuestionó el jefe del Ejecutivo federal.

“Me quieren censurar”

El presidente de México, Adrés Manuel López Obrador, denunció que el INE busca censurarlo y evitar que haga uso de su libertad de expresión y cumpla con el derecho a la información.

Por ello, acudirá la Presidencia de la República ante el Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación (TEPJF) para interponer una queja por el retiro de un spot en el que se menciona al papa Francisco.

De acuerdo con el presidente López Obrador no es posible que el INE haya ordenado sacar del aire el mensaje de televisión en el que menciona al pontífice ya que al mismo tiempo se trata del jefe del Estado Vaticano.

“López Obrador dijo que obedeció el fallo del INE, “pero bajo protesta”, por ello presentará la queja.

“NO PODEMOS ARRIESGAR ELECCIÓN”

Al respecto, la consejera Norma Irene de la Cruz dijo que el INE puede hacer algunos ajustes y apretarse más el cinturón en el tema presupuestal, pero no puede poner en riesgo los procesos que tiene que seguir para organizar las elecciones, dijo.

Lo anterior, luego que el presidente López Obrador opinó que el Instituto debía apretarse el cinturón para realizar una consulta popular, pues según declaraciones del presidente del INE, hacerla en agosto de 2021 tendría un costo casi igual a las elecciones del 6 de junio, es decir, más de ocho mil millones de pesos.

La consejera recordó que ella emitió un voto concurrente en la aprobación del presupuesto porque considera que el INE si hubiera podido “hacer más ajustes, claro, ninguno de estos ajustes puede poner en riesgo los procesos, eso es muy importante y por eso, muchas de las áreas sustantivas de nuestro instituto en esas áreas no se pueden hacer recortes porque tener un recorte tendría un efecto directo en cómo se organizan los procesos.”.

Sobre la consulta popular, dijo que como INE no puede decidir si se hace la consulta o no, pues tiene que pasar por el filtro de la Suprema Corte “y si la Suprema Corte lo aprueba y nos da el trabajo de organizarla, pues la organizaremos, y obviamente esto tiene implicaciones logísticas, financieras y operativas, y el INE tendría que tomar los acuerdos para el poder cumplir con esa orden cuando nos llegue”.