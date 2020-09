Las mujeres conocen menos a un oficial de policía, los hombres los conocen más, así lo demuestra

la encuesta nacional aplicada por el Instituto de Mercadotecnia y Opinión (IMO) a 1,400

ciudadanos en sus hogares de manera presencial “cara a cara”.

En la encuesta se aplicó la siguiente: “¿conoce a una mujer o un hombre que sea un oficial de

policía?”. Las respuestas de las mujeres fueron: 1- Familiar o pariente 10.9%; 2- Amigo cercano

17.3%; 3- Alguien más que conozco 17.5%; 4- Nadie 51.8%; 5- No puedo elegir 0.4%; 6- No

contestó 2.1%.

Y los hombres contestaron: 1- Familiar o pariente 14.3%; 2- Amigo cercano 16.8%; 3- Alguien más

que conozco 20.5%; 4- Nadie 47.7%; 5- No puedo elegir 0.0%; 6- No contestó 0.6%.

En el caso de la mujeres, si se suman los datos “Familiar o pariente”, “Amigo cercano” y “Alguien

más que conozco” el total es de 45.7%, es decir menos de la mitad de las mujeres en la sociedad

mexicana conocen a un oficial de policía. En el caso de los hombres es al contrario, si se suman los

mismos datos “Familiar o pariente”, “Amigo cercano” y “Alguien más que conozco” el total es de

51.6%.

El desconocimiento mayor de las mujeres que de los hombres sobre un oficial de policía puede

tener muchas interpretaciones, pero quizás se deba a que dicha actividad no es predominante en

ellas, no es algo atractivo mayoritariamente, la actividad natural de la mujer se desarrolla en otros

escenarios.

Si se suman los datos contrarios: “Nadie” más “No puedo elegir” y “No contestó”, el total es de

54.3% en el caso de las mujeres. En cuanto a los hombres llega a 48.4%, es decir que el

desconocimiento en las mujeres es mayor que en los hombres.

En México, por los niveles de inseguridad en los últimos lustros las corporaciones policíacas han

aumentado en número sus miembros, han integrado más al género femenino; sin embargo el ser

oficial de policía es más atractivo para un hombre que para una mujer.

Completamente diferente ocurre con el maestro de escuela secundaria, es más conocido por las

mujeres que por los hombres. A continuación la pregunta: “¿conoce a una mujer o un hombre que

sea un maestro de secundaria?”.

Las respuestas de las mujeres fueron: 1- Familiar o pariente 16.7%; 2- Amigo cercano 23.5%; 3-

Alguien más que conozco 22.1%; 4- Nadie 35.9%; 5- No puedo elegir 0.6%; 6- No contestó 1.2%.

Las respuestas de los hombres a la misma pregunta fue: 1- Familiar o pariente 16.8%; 2- Amigo

cercano 21.3%; 3- Alguien más que conozco 21.5%; 4- Nadie 39.8%; 5- No puedo elegir 0.0%; 6- No

contestó 0.6%.

La popularidad de ser maestro de secundaria es más alta que la de oficial de policía en las mujeres.

En este caso se puede interpretar que la actividad de la mujer está más vinculada con la

educación, los hombres lo hacen en menor intensidad y frecuencia.

Esto se refleja más con el fenómeno del Covid-19, ya que a raíz de estar los hijos en casa son las

mujeres las que han tenido mayor actividad y relación con la escuela y los maestros.

Lic. Mauricio Morán Olmos, Director de Metodología del IMO mauricio.moran21@gmail.com

Página web de IMO http://www.imocorp.com.mx

El Instituto de Mercadotecnia y Opinión es una agencia encuestadora mexicana independiente,

representa a México en el ISSP (Programa Internacional de Encuestas Sociales) y pertenece a la

Asociación Mundial de Investigación de la Opinión Pública WAPOR.