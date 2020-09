El canal por donde se transmite el reality declaró que la nueva temporada empezará el 17 de septiembre y llegará a su fin en el 2021.

La serie empezó en octubre del 2017 con 12 spin-offs, los cuales destacaron “Kourtney and Khloe Take Miami» y “Revenge Body with Khloe Kardashian”.

After 14 years and 20 seasons, Kim Kardashian West announced on Twitter that #KUWTK will air its final season in 2021 pic.twitter.com/jcOFSn2wqQ

— MTV NEWS (@MTVNEWS) September 8, 2020