Si la renuncia en masa de la plana mayor de

CONAGUA sirve para resolver el problema del

agua de varios estados fronterizos en hora

buena, pero sí solo “se aprovecho el viaje” para

castigar a quienes tienen otras preferencias

políticas se manda un mal mensaje a la

ciudadanía, que puede hacer eco en el proceso

electoral en marcha cuya elección federal y

estatal se realizara el 6 de junio del 2021.

Y también resulta preocupante para quienes

piensan que el servicio profesional de carrera

sustenta el trabajo de hombres y mujeres que

buscan especializarse en lo que hacen para

servir mejor.

Claro que si cometen errores o “echan su gato

a retozar” en los presupuestos deben ser

castigados con severidad, pues una cosa es la

estricta aplicación de la ley y otra muy distinta

castigar por pensar diferente.

Ojalá que en los días por venir pueda

clarificarse el motivo real de la salida de casi

todos los que estaban en la dirección de la

Comisión Nacional del Agua a excepción de la

titular de la CONAGUA Aidé Flores Elizondo, y

que son los siguientes que pusieron su renuncia

sobre la mesa: Eduardo Seldner Ávila, sub

director General de Administración; Alfredo

Ocòn Gutiérrez, sub. director General Técnico;

Víctor Hugo Alcocer Yamanaka, sub director

general de Infraestructura y Gestión

Hidroagricola; Eugenio Barrios Ordoñez, sub

director general de Administración del Agua;

Patricia Ramírez Pineda, sub director general de

Agua Potable, Saneamiento y Reùso; Celia Maya

García, sub director General Jurídica.

También “el baile” podría alcanzar a Reynaldo

Barbarin Rodríguez, secretario particular de la

Directora General, Víctor Bourguett Ortiz,

director general del Organismo de Cuenca

Aguas del Valle de México, Erik Gutiérrez López,

gerente de Calidad del Agua, Jesús Heriberto

Montes, gerente de Aguas Superficiales e

Ingenierìa de Ríos, José Alfredo González

Verdugo, gerente del Consultivo Técnico, y

Homey Bon Santoyo, gerente de Ingenieria y

Asuntos Binacionales del Agua.

