CIUDAD DE MÉXICO 23/09/2020 .- Poco después de darse a conocer que ya no es exclusivo de Televisa, el actor José Ron reveló que no estará en la telenovela de Juan Osorio.

El productor lo tenía en la mira para protagonizar ¿Qué le pasa a mi familia?, su nuevo proyecto, pero José decidió rechazarlo.

A través de sus historias de Instagram, Ron respondió a algunas preguntas de sus seguidores y una de las más incesantes fue la de su posible colaboración con Osorio.

“No, no voy a estar. Esta pregunta me la han hecho bastante. No voy a hacer la novela con Juan, él ya sabe que estoy muy agradecido con él. Sí hablamos, tiene un proyecto maravilloso con un personaje muy bonito, pero no voy a estar”, respondió. “Así que no crean todo lo que sale, todo lo que dicen, qué mal que de repente crean tantas cosas que salen. Sí hubo acercamiento, sí hubo plática”.